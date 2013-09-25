日韩经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 9月23日当周 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 -- 盈余49.7亿 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +0.7% +0.7% 日本全国CPI(较上年同期) -- +0.7% 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +0.3% +0.4% 日本东京地区CPI(较上年同期) -- +0.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 9,216 外资投资日本股票(亿日圆) -- 1,535 9月27日(五) 暂无重要经济数据公布 9月30日当周 9月29日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 78 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -- +0.9% (较上月) -- -0.1% 韩国服务业产出(较前月) -- -0.2% 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 52.2 2350 日本工业生产(较上月) 8月初值 -- +3.4% 工业生产一个月预估 -- +0.2% 工业生产两个月预估 -- +1.7% 9月29-30日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.3% 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) 8月 -- +12.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.3% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第三季 正7 正4 央行短观大型非制造业景气判断指数 正14 正12 央行短观小型制造业景气判断指数 负12 负14 央行短观小型非制造业景气判断指数 负3 负4 央行短观大型企业资本支出 +6.0% +5.5% 央行短观小型企业资本支出 -2.3% -8.1% 9月30日-10月1日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 日本所有家庭支出(较上月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 8月 -- 0.94 失业率 -- 3.8% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国汇丰/Markit制造业PMI 9月 -- 47.5 0000 韩国出口(较上年同期) 9月初值 -- +7.7% 进口(较上年同期) -- +1.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差48.5 10月2日(三) 暂无重要经济数据公布 10月3日(四) 暂无重要经济数据公布 (完)