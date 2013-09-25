欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月23日当周 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国消费者信心指数 9月 85 84 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.2% +2.2% 民间贷款 -2.0% -1.9% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.5% 0830 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- -0.20% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -3.00% 0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字120.0 赤字145.1 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.7% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.5% +1.5% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负11 负13 9月27日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +4.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.5% -0.8% 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 +0.5% +0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.47 1.36 0800 意大利企业信心指数 9月 93.4 92.9 0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.10 负0.21 经济景气指数 96.0 95.2 工业景气指数 负7.0 负7.9 服务业景气指数 负4.8 负5.3 消费者信心指数 负14.5 负15.6 消费者通胀预期指数 -- 17.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +1.6% +1.6% (较前月) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.5% 9月30日当周 9月30日至10月11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +5.4% 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.8% -1.4% (较上年同期) -- +2.3% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.7% 0800 意大利PPI(较前月) 8月 -- +0.1% PPI(较上年同期) -- -0.9% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加6 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加7 抵押贷款批准件数(千件) -- 60.624 M4货供额(较前月) -- +0.6% 0900 欧元区通胀率 9月初值 -- +1.3% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -- +0.4% CPI(较上年同期) -- +1.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- 持平 HICP(较上年同期) -- +1.2% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.6 0748 法国Markit制造业PMI 9月 -- 49.5 0753 德国Markit/BME制造业PMI 9月 -- 51.3 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 -- 增加0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 290 经季节调整失业率 -- 6.8% 经季节调整失业人数(万人) -- 294.3 0758 欧元区Markit制造业PMI 9月 -- 51.1 0800 意大利失业率 8月 -- 12.0% 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 57.2 0900 欧元区失业率 8月 -- 12.1% 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 -- 59.1 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.2% 1145 欧洲央行利率决议 10月 -- 0.50% 10月3日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0748 法国Markit服务业PMI 9月 -- 50.7 综合PMI -- 50.2 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 -- 53.5 0753 德国Markit服务业PMI 9月 -- 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 -- 52.1 综合PMI -- 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.3% (完)