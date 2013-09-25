全球外汇市场9月26日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 欧央行总裁德拉吉在意大利出席一次活动时发表讲话

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加丹麦抵押贷款银行协会组织的研讨会。

-- - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在欧洲监管者教育计划主办的“欧洲金融监管的未来”会议上讲话

-- - 瑞典国家银行(Sveriges Riksbank)副总裁Martin Floden将在该银行题为“检视货币政策作用”的会议上参加一场有关开放经济体的讨论会

0645 - 法国9月消费者信心

0800 - 欧元区8月M3货供额数据

0800 - 意大利7月零售销售

0830 - 英国第二季经常帐和国内生产总值(GDP)

1000 - 印度央行总裁拉詹在法兰克福歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发给他的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦将参加小组讨论

1230 - 美国第二季GDP终值

1230 - 美国第二季企业获利修正值

1230 - 美国一周请领失业金数据

1400 - 美国8月成屋待完成销售

1410 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦参加题为“以收益为导向的投资者和货币传递机制”的研讨会

1500 - 美国堪萨斯联储9月制造业指数

-- - 美国8月建筑许可年率

1600 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在霍顿扶轮社发表讲话

1635 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就“教育和地区经济”发表讲话

2030 - 美联储一周资产负债表

2330 - 日本8月全国消费者物价指数(CPI)和东京地区9月CPI

2350 - 日本一周资本流动数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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