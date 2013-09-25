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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月25日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘   
 价：                                                        
                                                                     
 公司名          股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                                 
 中国                                                        
 新浪                             82.50     +3.10     +3.90   2480760
 搜狐                             73.83     +1.68     +2.33   1440427
 网易                             72.03     +0.03     +0.04    611157
 百度                            150.68     +0.55     +0.37   2779159
 亚信科技                         11.50     -0.09     -0.78     92312
                                                                     
 台湾                                                        
 台湾积体电路                     17.32     -0.24     -1.37   1726960
 联电                              2.11     +0.01     +0.48    344473
 日月光                            4.69     +0.01     +0.21    106973
 硅品精密                          5.91     +0.01     +0.17    383586
 和信超媒体                        0.99     -0.01     -0.99     11924
 友达                              3.79     -0.02     -0.52    112628
 中华电信                         31.59     -0.08     -0.25     67540
 台湾国际航电                     45.18     +1.14     +2.58   2711439
                                                                     
 香港                                                        
 中国移动                         56.50     -0.20     -0.35    130164
 中国联通                         15.57     -0.18     -1.14    227406
 中国电信                         51.28     +0.31     +0.61     19623
 中芯国际                          3.61     +0.09     +2.56     87248
 电讯盈科                          4.31     -0.11     -2.49      2911
 
    (完)
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