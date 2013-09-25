《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月25日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 82.50 +3.10 +3.90 2480760 搜狐 73.83 +1.68 +2.33 1440427 网易 72.03 +0.03 +0.04 611157 百度 150.68 +0.55 +0.37 2779159 亚信科技 11.50 -0.09 -0.78 92312 台湾 台湾积体电路 17.32 -0.24 -1.37 1726960 联电 2.11 +0.01 +0.48 344473 日月光 4.69 +0.01 +0.21 106973 硅品精密 5.91 +0.01 +0.17 383586 和信超媒体 0.99 -0.01 -0.99 11924 友达 3.79 -0.02 -0.52 112628 中华电信 31.59 -0.08 -0.25 67540 台湾国际航电 45.18 +1.14 +2.58 2711439 香港 中国移动 56.50 -0.20 -0.35 130164 中国联通 15.57 -0.18 -1.14 227406 中国电信 51.28 +0.31 +0.61 19623 中芯国际 3.61 +0.09 +2.56 87248 电讯盈科 4.31 -0.11 -2.49 2911 (完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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