拉美汇市：拉美货币大多回落，美国财政疑虑促使投资者避险

路透里约热内卢9月25日 - 拉美货币周三大多疲软，因对美国债务违约的担忧促使投资者避险。

墨西哥披索持稳，之前数据表明当地经济从今年上半年的疲弱态势反弹。

巴西雷亚尔引领该地区货币的跌势，巴西央行出售略低于10万口的外汇互换合约，此为该央行总规模600亿美元的日常汇市干预计划的一部分。

整体来说，投资者越来越提防新兴市场风险，因为他们担心美国一旦出现令人难以想象的债务违约会给经济造成的影响。由于美国共和党和民主党距离达成提高举债上限的协议还较远，所以并不能排除这种可能性。

“对美国上调举债上限的疑虑令投资者更加谨慎，这导致高风险货币下跌，”瑞穗银行驻圣保罗的首席策略师Luciano Rostagno表示。

巴西雷亚尔 开盘后一直呈跌势，但在央行宣布售出9,650口外汇互换合约，略低于1万口的常规规模后，雷亚尔扩大跌幅，兑美元跌1.15%至2.2256。

交易员认为出售的互换合约规模传递出一个“信号”，即随着雷亚尔兑美元过去几日升向2.2的水准，央行不愿意太过积极地出售互换合约。

墨西哥披索兑美元 几乎持平，报12.958，因数据显示该国7月经济活动较前月扩张0.47%，受服务业提振，不过与对美国出口相关的工业生产却下降。

智利比索兑美元 跌0.66%报501，该国可能降息的前景令披索承压。(完)

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