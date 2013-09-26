《全球金融焦点》大型银行合计短少1,150亿欧元资本，欧洲最为严重

**资本附加费**

根据即将施行的更加严格规定，银行业者也必须具备单独的现金及政府公债缓冲，也就是达到一定的流动性覆盖率，使银行在一个月未获得援助的情况下仍能承受市场冲击。

这项规定适用于所有银行，但对于那些被认定是具有系统重要性的大型全球性银行业者，如汇丰控股 、摩根大通 、花旗集团 、及德意志银行 等等，则有资本附加费的规定。

欧洲银行业管理局(EBA)表示，前42大银行持有的流动资产已超过须在2019年之前达到的水准。英国政府鼓励本国的大型银行将一部分超额流动性贷出，以支持经济复苏。

不过，EBA抽样统计的170家银行中，其余128家较小型、更针对境内的银行的流动性缺口总计达2,250亿欧元。

巴塞尔III规定的第三个重点为杠杆比率，要求银行业者持有的资本不得低于整体的非风险加权资产的3%。

EBA称，所调查的40家大型银行平均杠杆比率为2.9%，其中有17家未达到3%规定。该局称，这些未达到杠杆比率规定的银行的资本短缺金额合计达1,070亿欧元。