金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透9月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,007.55点。
中国股市：沪综指小幅收跌，受季末临近及经济预期转趋不乐观影响
香港股市：恒指收高0.1%，招商局国际股价大涨
中国汇市：人民币收盘微升，十一假期前客盘结购汇均升温
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拉美股市：巴西股市周三呈拉锯走势，交投清淡，而且市场对电讯和地产类股进行大量获利了结，因投资者对美国预算和债务协商的忧虑加剧。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.45%，报54,186.47点。
拉美汇市：拉美货币大多回落，美国财政疑虑促使投资者避险
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南非股市：升至纪录高位，与全球股市走势相逆，南非兰特走疲，帮助提振一些两地上市的股票和矿业股，但涨势或将短暂，因投资者仍进行避险操作。Top-40绩优股指数 涨0.97%，至纪录高位39,824.79点。综合指数 升0.99%，亦收于纪录点44,453.88点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁打压市场人气
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印度股市：NSE指数收低，Reliance Industries等绩优股领跌，因在股票衍生品即将到期前，市场气氛谨慎，不过该指数似乎连续第二日在其200日移动均线切入位获得支撑。指标BSE指数 跌0.32%，或63.97点，报19,856.24点，创下一周来最低收位。NSE指数 下滑0.32%，或18.60点，报5,873.85点。
印度汇市：印度卢比结束三日连跌收高，受外资银行大量抛售美元带动，同时印度国内股市从当日低位温和反弹，进一步提振了市场人气。卢比兑美元 收报62.44/45，周二报62.7525/7625。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,450.220点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.47%至804.27点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.68%，报31.10100卢布；卢布兑欧元 下跌1.01%，报43.40000卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张荻)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编