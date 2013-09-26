金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览

路透9月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报1,007.55点。

中国股市：沪综指小幅收跌，受季末临近及经济预期转趋不乐观影响

香港股市：恒指收高0.1%，招商局国际股价大涨

中国汇市：人民币收盘微升，十一假期前客盘结购汇均升温

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拉美股市：巴西股市周三呈拉锯走势，交投清淡，而且市场对电讯和地产类股进行大量获利了结，因投资者对美国预算和债务协商的忧虑加剧。巴西股市指标Bovespa指数 收低0.45%，报54,186.47点。

拉美汇市：拉美货币大多回落，美国财政疑虑促使投资者避险

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南非股市：升至纪录高位，与全球股市走势相逆，南非兰特走疲，帮助提振一些两地上市的股票和矿业股，但涨势或将短暂，因投资者仍进行避险操作。Top-40绩优股指数 涨0.97%，至纪录高位39,824.79点。综合指数 升0.99%，亦收于纪录点44,453.88点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁打压市场人气

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印度股市：NSE指数收低，Reliance Industries等绩优股领跌，因在股票衍生品即将到期前，市场气氛谨慎，不过该指数似乎连续第二日在其200日移动均线切入位获得支撑。指标BSE指数 跌0.32%，或63.97点，报19,856.24点，创下一周来最低收位。NSE指数 下滑0.32%，或18.60点，报5,873.85点。

印度汇市：印度卢比结束三日连跌收高，受外资银行大量抛售美元带动，同时印度国内股市从当日低位温和反弹，进一步提振了市场人气。卢比兑美元 收报62.44/45，周二报62.7525/7625。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,450.220点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.47%至804.27点。