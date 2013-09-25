更新版 -《全球汇市》美元下跌，因美国预算争端使投资人保持谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3525 1.3472 +0.39 +2.51 1.3194 美元/日圆 98.42 98.71 -0.29 +13.47 86.74 欧元/日圆 133.13 132.99 +0.11 +16.32 114.45 美元/瑞郎 0.9090 0.9125 -0.38 -0.71 0.9155 英镑/美元 1.6078 1.6001 +0.48 -1.06 1.6251 美元/加元 1.0312 1.0300 +0.12 +3.94 0.9921 澳元/美元 0.9366 0.9392 -0.28 -9.88 1.0393 欧元/瑞郎 1.2296 1.2298 -0.02 +1.83 1.2075 欧元/英镑 0.8410 0.8416 -0.07 +3.65 0.8114 新西兰元/美元 0.8237 0.8280 -0.52 -0.56 0.8283 美元/挪威克朗 6.0052 5.9742 +0.52 +7.95 5.5630 欧元/挪威克朗 8.1223 8.0470 +0.94 +10.65 7.3403 美元/瑞典克朗 6.4149 6.3990 +0.25 -1.29 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6775 8.6221 +0.64 +1.16 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以 此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选