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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 07:06 BJT

更新版 -《全球汇市》美元下跌，因美国预算争端使投资人保持谨慎

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 欧元/美元                        1.3525     1.3472     +0.39     +2.51    1.3194
 美元/日圆                         98.42      98.71     -0.29    +13.47     86.74
 欧元/日圆                        133.13     132.99     +0.11    +16.32    114.45
 美元/瑞郎                        0.9090     0.9125     -0.38     -0.71    0.9155
 英镑/美元                        1.6078     1.6001     +0.48     -1.06    1.6251
 美元/加元                        1.0312     1.0300     +0.12     +3.94    0.9921
 澳元/美元                        0.9366     0.9392     -0.28     -9.88    1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2296     1.2298     -0.02     +1.83    1.2075
 欧元/英镑                        0.8410     0.8416     -0.07     +3.65    0.8114
 新西兰元/美元                    0.8237     0.8280     -0.52     -0.56    0.8283
 美元/挪威克朗                    6.0052     5.9742     +0.52     +7.95    5.5630
 欧元/挪威克朗                    8.1223     8.0470     +0.94    +10.65    7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.4149     6.3990     +0.25     -1.29    6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6775     8.6221     +0.64     +1.16    8.5777
                                                                                 
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以
 此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 利棣儿; 审校 李军)
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