南非汇市：兰特兑美元下跌，矿业罢工威胁打压市场人气

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透约翰内斯堡9月25日 - 南非兰特兑美元周三走软，矿业有可能再次出现罢工令人气承压。自去年底以来，罢工问题就一直困扰着矿业。
一工会领袖称，Anglo American Platinum 的南非矿工协会和建筑工会(Association of Mineworkers and Construction Union)成员周五将举行罢工，以抗议裁员。
投资者对南非时常出现矿业暴力罢工的担心已令兰特兑美元自年初以来跌逾17%。
周三1615GMT，兰特兑美元 跌0.67%报9.9420，周二纽约市场收盘报9.8755。
债市表现则好坏不一。较长期公债需求强劲，2016年到期的指标公债收益率 跌1个基点至7.885%。
2015年到期的短期公债收益率 则升3个基点报5.98%。(完)
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。