澳新经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月23日当周 9月26日(四) 暂无重要数据 9月27日(五) 暂无重要数据 9月29日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -0.8% 9月30日当周 9月30日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 9月 -- +0.1% 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 9月 -- 48.1% 企业自身活动指数 -- 43.3% 0130 澳洲民间信贷(较前月) 8月 -- +0.4% 澳洲房屋信贷(较前月) -- +0.4% 10月1日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 10月 -- 2.5% 10月2日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可 8月 -- +10.8% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +3.9% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差7.65 整体进口(较前月) -- +4.0% 整体出口(较前月) -- 持平 10月3日(四) 暂无重要数据 (完)