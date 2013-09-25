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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 07:18 BJT

****澳新经济指标预测--9月26日-10月3日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    9月23日当周
    
    9月26日(四)
    暂无重要数据
    
    9月27日(五)
    暂无重要数据
    
    9月29日(日)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值    
    2145     新西兰建筑许可                                  8月           --         -0.8%
    
    9月30日当周
    
    9月30日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0030     澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       9月           --         +0.1%
    0000     新西兰NBNZ企业经济信心指数                      9月           --         48.1%
                       企业自身活动指数                                    --         43.3%
    0130     澳洲民间信贷(较前月)                            8月           --         +0.4%
             澳洲房屋信贷(较前月)                                          --         +0.4%
    
    10月1日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0130     澳洲零售销售(较前月)                            8月           --         +0.1%
    0430     澳洲央行利率决定                               10月           --          2.5%
    
    10月2日(三)
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值          前值
    0130     澳洲建筑许可                                    8月           --        +10.8%
             澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                  --         +3.9%
    0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                  8月           --      逆差7.65
                           整体进口(较前月)                                --         +4.0%
                           整体出口(较前月)                                --          持平
    
    10月3日(四)
    暂无重要数据
    (完)
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