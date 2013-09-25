《美国重要政经日程》--9月26日

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据
1230 - 农业部发布一周出口销售数据
1230 - 商务部公布第二季GDP终值和第二季企业获利修正值
-- - 商务部公布7月建筑许可修正数据
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1400 - 全美不动产协会(NAR)公布8月成屋待完成销售数据
1430 - 能源资料协会(EIA)每周例行公布地下天然气储备
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券
1700 - 财政部标售七年期公债
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
全球外汇市场主要消息
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。