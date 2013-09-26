《独家新闻》诺基亚考虑在与微软交易后与阿尔卡特朗讯结盟--消息

根据分析师数据，如果NSN结合阿尔卡特朗讯的无线通讯业务，在全球无线基建市场的市占率将从18%升至逾30%，排名超过华为，并逼近爱立信。

当诺基亚考虑向阿尔卡特朗讯提出任何要约时，都可能会非常谨慎。

消息人士称，由于阿尔卡特朗讯股价今年累计上涨约130%，其执行长目前并不急于达成任何交易。

一位熟悉诺基亚想法的消息人士称，还有其他可能阻挠交易的因素，比如法国政府有可能进行干预来保护阿尔卡特，或限制裁员。法国政府持有阿尔卡特朗讯3.6%的股权。

一消息人士称，诺基亚可能并不是唯一对收购阿尔卡特部分资产感兴趣的公司。包括Juniper Networks 和爱立信在内的其他网络设备生产企业最近也在关注阿尔卡特朗讯或其部分资产。

爱立信和Juniper均拒绝置评。(完)