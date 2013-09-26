《中国报摘》--中国证券报9月26日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。

* 其他:

--中国人民银行副行长潘功胜表示，下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序地推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、完善和优化金融机制等。

--国土资源部召开部分城市房地产用地管理和调控工作座谈会，要求做好近期和下一阶段工作，切实稳定土地市场，四季度国土部要加大高价地的防范力度。

--海通证券 宣布，通过全资控股子公司海通国际，以7.15亿美元收购美国德州太平洋投资集团（TPG）所持恒信金融集团100%的股权，实现间接控制后者在中国大陆的各子公司，这是中国金融机构收购外资控股融资租赁公司的最大交易。

--方正证券 宣布，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券，而详细的吸收合并方案，将在停牌不超过30天后进行公告。

--农业发展银行首期“发元”信贷资产支持证券成功发行，是该行第一单信贷资产证券化产品,也是国内六年来首次以公开招标方式发行的信贷资产证券化产品，实际发行12.74亿元。