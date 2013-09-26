《中国报摘》--中国证券报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 头版头条:
--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，修订政府核准投资项目目录，决定再取消和下放一批行政审批事项，部署进一步加大力度推进保障性安居工程建设。
* 其他:
--中国人民银行副行长潘功胜表示，下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序地推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、完善和优化金融机制等。
--国土资源部召开部分城市房地产用地管理和调控工作座谈会，要求做好近期和下一阶段工作，切实稳定土地市场，四季度国土部要加大高价地的防范力度。
--海通证券 宣布，通过全资控股子公司海通国际，以7.15亿美元收购美国德州太平洋投资集团（TPG）所持恒信金融集团100%的股权，实现间接控制后者在中国大陆的各子公司，这是中国金融机构收购外资控股融资租赁公司的最大交易。
--方正证券 宣布，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券，而详细的吸收合并方案，将在停牌不超过30天后进行公告。
--农业发展银行首期“发元”信贷资产支持证券成功发行，是该行第一单信贷资产证券化产品,也是国内六年来首次以公开招标方式发行的信贷资产证券化产品，实际发行12.74亿元。
--中国商用飞机发布预测年报称，未来20年国内市场共需5,300多架干线和支线客机，国内民用客机市场将达近4万亿元人民币，公司副总经理罗荣怀并透露，国产大飞机C919计划2015年总装和首飞。根据普遍规律，若一切顺利，最快有望2017年完成取证和交付。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编