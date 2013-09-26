中国个股：海通证券子公司以7.15亿美元向TPG购入恒信金融集团

路透上海9月26日 - 中国大型券商--海通证券 周三稍晚公告称，其全资子公司海通国际控股集团拟以约7.15亿美元向全球知名私募基金德州太平洋集团(TPG) 购入恒信金融集团及其子公司，这将进一步帮助海通证券完善综合金融服务平台。

公告显示，本次交易的对价全部以现金支付，海通国际控股将通过内部资源和其认为合适的外部融资方式取得。

海通证券董事长王开国先生表示，“我很高兴能够从TPG的手中接过这一在中国快速发展的租赁行业的领先企业...在符合相关法律法规的范畴内，我们将提供所有必要的财务资源，支持恒信踏上迈向新高。”

注册在香港的恒信集团拥有两家全资子公司，即恒信和恒运；其中提供设备融资租赁服务的恒信已是中国最大的外资控股的租赁公司之一，恒运主要提供重型卡车租赁业务。

去年恒信金融集团营收为13.74亿元人民币，净利为2.78亿元；今年上半年实现净利1.99亿元。截止今年6月底，其净资产为23.48亿元.

海通证券公告指出，通过本次收购，公司将迅速进入具有较大潜力且与现有业务具备高度协同效应的金融租赁市场，使集团业务收入更加多元化，降低市场波动对经营的影响。同时将进一步提升对客户的综合服务能力，使公司能为企业提供包括直接股权投资、债务融资、股权融资、结构性融资、租赁、并购咨询等在内的服务，进而提高客户的忠诚度。

TPG于2008年全资收购恒信业务。在过去五年中，其通过与新管理层的合作，帮助恒信租赁完成了经营业务的重大重组，恒信租赁的整体业务和财务表现有了明显的改善。按行业惯例，私募股权(PE)公司在项目投资5-7年后将会考虑退出。此前，国内媒体曾报导TPG拟出售恒信股权，要价8亿美元左右。

海通国际控股是海通国际 的控股股东。去年8月，恒信金融租赁首席执行官李思明曾对路透表示，今年底公司将考虑启动新一轮股权融资，或会考虑海外首次公开发行（IPO）等形式。而此次并购后，业内人士预期恒信上市途径又多了一条，即注入海通国际这一平台。

海通证券周三收报12.37元，过去一个月累计上涨17.8%。（完）

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