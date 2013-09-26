中国金融：将继续推进利率市场化改革，尝试建自担风险民营银行--央行

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。
中国证券报周四报导引述他出席第十八届两岸金融学术研讨会时称，受错综复杂的国际环境、内部周期性因素和主动调整经济结构等因素影响，中国大陆经济增长较前一阶段有所减缓。
“政府积极推进改革开放，调整优化结构，积极培育新的消费热点，近期经济增速出现明确的企稳回升迹象，有信心、有条件、有能力继续保持经济的平稳较快发展。”他说。
潘功胜并指出，央行将扩大对外开放，通过推进资本项目可兑换，提升跨境投资和贸易的金融服务水平；进一步完善人民币汇率机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，增强人民币汇率弹性，丰富外汇市场交易。
同时，简化跨境人民币结算手续，推动开展跨境个人人民币业务；完善金融监管机制，构建完善危机安全和风险促进框架，推进存款保险制度的建设；发展直接融资，优化社会融资结构。
近几年民间资本已不断进入银行业。银监会2012年年报显示，截至当年年底，在股份制商业银行和城市商业银行总股本中，民间资本占比分别为41%和54%。中国银监会主席尚福林在2013年上半年全国银行业监督管理工作会议上谈到，下半年要试办自担风险的民营金融机构。 （完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编