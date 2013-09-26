中国金融：将继续推进利率市场化改革，尝试建自担风险民营银行--央行

路透北京9月26日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。

中国证券报周四报导引述他出席第十八届两岸金融学术研讨会时称，受错综复杂的国际环境、内部周期性因素和主动调整经济结构等因素影响，中国大陆经济增长较前一阶段有所减缓。

“政府积极推进改革开放，调整优化结构，积极培育新的消费热点，近期经济增速出现明确的企稳回升迹象，有信心、有条件、有能力继续保持经济的平稳较快发展。”他说。

潘功胜并指出，央行将扩大对外开放，通过推进资本项目可兑换，提升跨境投资和贸易的金融服务水平；进一步完善人民币汇率机制，发挥市场供求在汇率形成中的基础性作用，增强人民币汇率弹性，丰富外汇市场交易。

同时，简化跨境人民币结算手续，推动开展跨境个人人民币业务；完善金融监管机制，构建完善危机安全和风险促进框架，推进存款保险制度的建设；发展直接融资，优化社会融资结构。