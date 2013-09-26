中国个股：方正证券拟合并民族证券，或成首例上市券商吸收合并案例

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 股票停牌达一个月的方正证券 周四公告称，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券有限责任公司。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券 曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。
公告称，因本次重大资产重组属于资本市场重大无先例事项，涉及的相关程序较为复杂，为维护投资者利益，公司申请方正证券股票自周四起继续停牌，预计停牌不超过30天。
中国证券报周四报导引述方正证券内部人士的话称，民族证券在全国设有49家营业部，主要分布于东北、华北和西北地区，与方正证券主要布局华中、江浙、华北的格局形成地域互补。此次并购民族证券，将进一步扩大方正证券的经营区域和经营规模，增强上市公司资本实力和整体竞争力。 目前，方正证券市值约360亿元人民币。截至今年中期，公司总资产292亿元，净资产150亿元。
而民族证券2012年报显示，去年底公司注册资本为13.94亿元，净资产为21.5亿元。不过公司官网介绍称，目前其注册资本为44.87亿元。有国内媒体今日报导称，民族证券控股股东北京政泉控股有限公司今年对其进行了单方面增资，其持股比例增至84.4%，东方集团 持股4.67%，东方集团9月初亦已持续停牌。（完） (发稿 林琦； 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编