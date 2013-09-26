中国个股：方正证券拟合并民族证券，或成首例上市券商吸收合并案例

路透上海9月26日 - 股票停牌达一个月的方正证券 周四公告称，初步确定通过发行股份吸收合并中国民族证券有限责任公司。若本次合并计划成功，方正将成为国内首例上市券商吸收合并案例，此前西南证券 曾计划吸收合并国都证券，但最终未能成功。

公告称，因本次重大资产重组属于资本市场重大无先例事项，涉及的相关程序较为复杂，为维护投资者利益，公司申请方正证券股票自周四起继续停牌，预计停牌不超过30天。

中国证券报周四报导引述方正证券内部人士的话称，民族证券在全国设有49家营业部，主要分布于东北、华北和西北地区，与方正证券主要布局华中、江浙、华北的格局形成地域互补。此次并购民族证券，将进一步扩大方正证券的经营区域和经营规模，增强上市公司资本实力和整体竞争力。 目前，方正证券市值约360亿元人民币。截至今年中期，公司总资产292亿元，净资产150亿元。