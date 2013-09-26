中国个股：云天化以47.62亿元向控股股东出售亏损玻纤资产

路透北京9月26日 - 中国最大的磷矿采选企业--云天化 发布重大资产重组报告书显示，将向控股股东云天化集团出售CPIC（重庆国际复合材料有限公司）92.80%股权、天勤材料57.50%股权和珠海复材61.67%股权，涉及的后三家公司资产评估值及溢价共同计算，最终确定价格为47.62亿元人民币。

周三晚间刊登在上证所的报告书称，控股股东云天化集团以其持有的上市公司全部无限售条件的股份作为对价，不足以支付标的资产交易价格的部分，以集团持有的有限售条件的股份补足，上市公司取得对价股份后予以注销并相应减少注册资本。

定价方面，涉及的三家玻纤子公司资产评估值合计为45.79亿元，公司与集团协商溢价4%。

根据方案，对价股份中没有限售条件的股份价格。按照董事会前二十日交易均价确定为9.00元/股；但对于有限售条件的股份的价格，集团则再次让利于上市公司，在此基础上折让5%确定为8.55元/股。

对价股份数量为5.40亿股，交易完成后云天化集团持股比例相应下降至53.83%，但仍为公司控股股东。

目前云天化拥有化肥、磷矿采选、玻纤、有机化工等四个业务板块，其中玻纤板块与其他三个业务板块业务相互独立。本次重组云天化的玻纤板块将整体出售给云天化集团，上市公司具有资源优势的综合性化肥生产商的战略定位将更加清晰，主营业务将更加突出。

“云天化玻纤业务板块的三家子公司2012年和2013年上半年均出现较大程度亏损。本次重组将上述亏损的玻纤资产出售，有利于提升上市公司业绩；同时，本次交易完成后上市公司总股本将较本次重组前减少32.34%，上市公司的盈利能力及每股收益将有所提高。”报告书指出。

9月2日，云天化曾发布公告称，公司接到控股股东云天化集团有限责任公司通知，云天化集团正在筹划公司的重大资产重组，公司股票自9月2日起实施连续停牌30天，于10月8日恢复交易。

此前，云天化最后一个交易日为8月30日，当时收报9.14元人民币，之前一个月累计上涨约3.28%。(完)

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