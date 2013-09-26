重发-《香港报摘》--信报9月26日

(重发以修改错别字)

* 要闻版头条：

--为着一个「合伙人制度」，阿里巴巴 就其上市计划，与本港监管机构交锋数个月后，最终谈判破裂，阿里巴巴落实弃港赴美。消息人士透露，阿里巴巴已选择终止与本港有关监管机构的交流，正式启动到美国上市的「Plan B」，并已委任上市法律顾问，稍后将尽快聘请上市承销。

* 其他：

--久未露面的中石油 管理层驻香港总代表魏方昨天下午出席一论坛，否认日前关于管道资产将被收归国有的传闻，又指出国内油气田生产一切正常，更提出新一届领导班子注重效率，暗示资本性支出将放缓。

--因卷入中石油高层涉贪案而正在停牌的惠生工程 昨天宣布，被农业银行 追讨1.86亿元人民币债务。

--永晖焦煤 公布，仅成功回购四成优先票据，收购要约未完成，公司再次修订条款，延长收购要约到期时间，遭惠誉降评级。

--香港金管局指出，市民置业负担能力持续恶化，家庭债务比率亦升至62%的新高纪录，物业估值仍然偏高，物业市场失衡情况仍较严重，继续对香港经济及金融稳定带来风险。

--私募股权投资公司TPG昨宣布，与海通证券 全资子公司海通国际签订协议，海通国际以约7.15亿美元的作价收购恒信金融集团及其子公司的股份。

--永亨 自从证实有可能卖盘后，股价于过去一周急升超过四成，昨天在120港元水平徘徊。瑞银发表报告，将永亨的目标价由81.5港元大幅上调至133港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。