重发-《香港报摘》--信报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(重发以修改错别字)
* 要闻版头条：
--为着一个「合伙人制度」，阿里巴巴 就其上市计划，与本港监管机构交锋数个月后，最终谈判破裂，阿里巴巴落实弃港赴美。消息人士透露，阿里巴巴已选择终止与本港有关监管机构的交流，正式启动到美国上市的「Plan B」，并已委任上市法律顾问，稍后将尽快聘请上市承销。
* 其他：
--久未露面的中石油 管理层驻香港总代表魏方昨天下午出席一论坛，否认日前关于管道资产将被收归国有的传闻，又指出国内油气田生产一切正常，更提出新一届领导班子注重效率，暗示资本性支出将放缓。
--因卷入中石油高层涉贪案而正在停牌的惠生工程 昨天宣布，被农业银行 追讨1.86亿元人民币债务。
--永晖焦煤 公布，仅成功回购四成优先票据，收购要约未完成，公司再次修订条款，延长收购要约到期时间，遭惠誉降评级。
--香港金管局指出，市民置业负担能力持续恶化，家庭债务比率亦升至62%的新高纪录，物业估值仍然偏高，物业市场失衡情况仍较严重，继续对香港经济及金融稳定带来风险。
--私募股权投资公司TPG昨宣布，与海通证券 全资子公司海通国际签订协议，海通国际以约7.15亿美元的作价收购恒信金融集团及其子公司的股份。
--永亨 自从证实有可能卖盘后，股价于过去一周急升超过四成，昨天在120港元水平徘徊。瑞银发表报告，将永亨的目标价由81.5港元大幅上调至133港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编