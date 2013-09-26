《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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*工商时报：
--宏基 经营话题再起波澜，近日法人圈更盛传，宏基将在下周宣布宏基董事长王振堂将退休，以及高层组织改组。王振堂昨日接受本报专访，强调〞目前没有退休的想法〞，正面否决外界臆测，可望安定宏基团队军心。
--金管会为鼓励寿险资金投入公共建设，已明确表示，公办都更、政府标售的地上权全都不受去年11月公布的〞金六条〞限制，也就是素地五年内要兴建完成，以及十年内不得移转、投报率要达2.875%等都不适用公建案，寿险业已打算积极抢进公办都更及地上权案。
--金融圈人士透露，近来不断有上百亿台币的联贷案，今年第四季可能一反过往第四季为联贷谷底的情况，合计正在筹办的联贷案金额已突破千亿台币，单季可能上看2,200亿台币。
--台资公股银行力争大陆昆山金融试验区放款商机，合库银行已预定自10月1日起，从北到南续举办四场座谈会，瞄准有在昆山设立子公司的台商母集团总部争取人民币放款。合库内部评估，若扣除目前平均存款利率成本2.5%，昆山金融试验区的人民币回流机制，应可让合库取得2-2.5个百分点的利差。
*经济日报：
--中信金控 子公司中国信托银行董事会，昨日通过信义计画区松寿总行大楼95%所有权出售案，设下保留5%持分、未来新建大楼20%的价购权、75%优先购买权等三项〞惜售〞条款，预计11月11日决标，市场推估底价为215亿台币，若顺利出售，将创单一商办最高价。
--行政、立法僵持不下，台湾经济空转，工商团体已准备当〞和事佬〞，近日将主动拜会行政院长江宜桦、立法院长王金平、以及国民党团和民进党团，请大家不要因为〞赌一口气〞，而陪葬全民利益。
--金管会昨日宣布，境内及跨境人民币汇款平台下周一(30日)启动，两岸人民币汇款成本可望下降，企业及民众都可受惠，且采中文汇款不易出错，境内成本可立即反映，每笔可省300台币左右，跨境随着量扩大也会降费。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编