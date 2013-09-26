《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

*工商时报：

--宏基 经营话题再起波澜，近日法人圈更盛传，宏基将在下周宣布宏基董事长王振堂将退休，以及高层组织改组。王振堂昨日接受本报专访，强调〞目前没有退休的想法〞，正面否决外界臆测，可望安定宏基团队军心。

--金管会为鼓励寿险资金投入公共建设，已明确表示，公办都更、政府标售的地上权全都不受去年11月公布的〞金六条〞限制，也就是素地五年内要兴建完成，以及十年内不得移转、投报率要达2.875%等都不适用公建案，寿险业已打算积极抢进公办都更及地上权案。

--金融圈人士透露，近来不断有上百亿台币的联贷案，今年第四季可能一反过往第四季为联贷谷底的情况，合计正在筹办的联贷案金额已突破千亿台币，单季可能上看2,200亿台币。

--台资公股银行力争大陆昆山金融试验区放款商机，合库银行已预定自10月1日起，从北到南续举办四场座谈会，瞄准有在昆山设立子公司的台商母集团总部争取人民币放款。合库内部评估，若扣除目前平均存款利率成本2.5%，昆山金融试验区的人民币回流机制，应可让合库取得2-2.5个百分点的利差。

*经济日报：

--中信金控 子公司中国信托银行董事会，昨日通过信义计画区松寿总行大楼95%所有权出售案，设下保留5%持分、未来新建大楼20%的价购权、75%优先购买权等三项〞惜售〞条款，预计11月11日决标，市场推估底价为215亿台币，若顺利出售，将创单一商办最高价。

--行政、立法僵持不下，台湾经济空转，工商团体已准备当〞和事佬〞，近日将主动拜会行政院长江宜桦、立法院长王金平、以及国民党团和民进党团，请大家不要因为〞赌一口气〞，而陪葬全民利益。

--金管会昨日宣布，境内及跨境人民币汇款平台下周一(30日)启动，两岸人民币汇款成本可望下降，企业及民众都可受惠，且采中文汇款不易出错，境内成本可立即反映，每笔可省300台币左右，跨境随着量扩大也会降费。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。