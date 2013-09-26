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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 08:32 BJT

《中国重要政经日程》--9月26日

============================今日重要政经日程=======================

9/26（四）

*1000 商务部“电子商务发展”专题发布会。

*1000 中国银行四季度经济金融形势展望报告发布会。

============================近期重要政经日程=======================

10/26 (六）

2013浦江创新论坛在上海召开，由中国科技部与上海市政府共同主办。

11/14 (四)

“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。

2013中国上市公司领袖高峰论坛在成都举行。

11/29 (六)

第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (整理 乔艳红)

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