《中国债券市场每日交易备忘》--9月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国内蒙古蒙西水泥股份3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国人民银行49亿元三年期续发央行票据1001084N，票面利率3.50% 进出口行70亿元三年期固息债130324，票面利率4.7446% 北京京煤集团14亿元七年期固息债1380268，票面利率6.14% 北京未来科技城11亿元六年期固息债1380282，票面利率6.28% 中国铝业公司20亿元六个月期超短融011315005，票面利率5.2% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041354055，票面利率5.55% 东兴证券6亿元三个月期短融071324001，票面利率5.2% 四川航空3亿元一年期短融041359066，票面利率5.9% 中国普天信息产业20亿元一年期短融041361044，票面利率5.55% 光明食品集团20亿元六个月期短融041351041，票面利率5.25% 重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票101353011，票面利率6.9% ============================================================================ 三、缴款： 央行49亿元三年期续发央行票据1001084N，票面利率3.50% 五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券 中金黄金 6亿元一年期短融 桑德环境 6亿元一年期短融 福建能源集团17亿元一年期短融 深圳燃气 5亿元一年期短融 广汇能源 10亿元一年期短融 连云港港口集团14亿元一年期短融 四川龙蟒集团5亿元两年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 央行50亿元三年期央行票据1001084到期兑付，票面利率2.65% 华泰证券30亿元三个月期短融071316003到期兑付，票面利率5.08% 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253055到期兑付，票面利率5.7% 德美化工 1亿元一年期短融041258058到期兑付，票面利率5.7% 山东魏桥创业集团2亿元一年期短融041258059到期兑付，票面利率5.21% 山东魏桥创业集团8亿元一年期短融041258060到期兑付，票面利率5.10% 华联股份 6亿元一年期短融041269027到期兑付，票面利率5.42% 财政部340亿元10年期固息国债060003付息，票面利率2.8% 内蒙古公路建设公司8亿元10年期固息债078059付息，票面利率5.7% 深圳能源集团5亿元10年期固息债078060付息，票面利率5.55% 农发行174.6亿元10年期固息债100411付息，票面利率3.6% 农发行200亿元三年期固息债110416付息，票面利率4.58% 安徽军工集团控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180139付息，票面利率7.45% 江苏高新区国资经营公司13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140付息，票面利率7.98% 财政部280亿元20年期固息国债120018付息，票面利率4.1% 武汉城建开发公司20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282373付息，票面利率5.7% 光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282374付息，基本利差2.23% 上海建工 14亿元三年期中票1282375付息，票面利率4.7% 湖南湘投控股7亿元五年期中票1282376付息，票面利率6.19% 安琪酵母 5亿元三年期中票1282377付息，票面利率5.68% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范 围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。 --基于目前中国地方政府债务问题，以及未来可能直接举债，中债资信评估有限责任公司日前发布地方政府主 体信用评级方法。其中将外部政府支持列入评级要素，即在有需要时，上级政府会对下级政府进行救助，但不会 对所有所有债务“兜底”。 --上海市决定自10月1日起，在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整实施本市有关地方性法规规定的决定，对 国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，停止实施《上海市外商投资企业审批条例》。 统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 李宏薇)