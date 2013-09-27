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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 09:01 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：    
  
  中国内蒙古蒙西水泥股份3亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中行主承
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  二、新债上市： 
  
  中国人民银行49亿元三年期续发央行票据1001084N，票面利率3.50%
  进出口行70亿元三年期固息债130324，票面利率4.7446%
  北京京煤集团14亿元七年期固息债1380268，票面利率6.14%
  北京未来科技城11亿元六年期固息债1380282，票面利率6.28%
  中国铝业公司20亿元六个月期超短融011315005，票面利率5.2%
  中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041354055，票面利率5.55%
  东兴证券6亿元三个月期短融071324001，票面利率5.2%
  四川航空3亿元一年期短融041359066，票面利率5.9%
  中国普天信息产业20亿元一年期短融041361044，票面利率5.55%
  光明食品集团20亿元六个月期短融041351041，票面利率5.25%
  重庆西永微电子产业园区开发22亿元五年期中票101353011，票面利率6.9%  
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  三、缴款：   

  央行49亿元三年期续发央行票据1001084N，票面利率3.50%
  五矿股份30亿元人民币九个月期超短期融资券
  中金黄金 6亿元一年期短融
  桑德环境 6亿元一年期短融
  福建能源集团17亿元一年期短融
  深圳燃气 5亿元一年期短融
  广汇能源 10亿元一年期短融
  连云港港口集团14亿元一年期短融
  四川龙蟒集团5亿元两年期中票
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  四、还本付息：
    
  央行50亿元三年期央行票据1001084到期兑付，票面利率2.65%
  华泰证券30亿元三个月期短融071316003到期兑付，票面利率5.08%
  内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融041253055到期兑付，票面利率5.7%
  德美化工 1亿元一年期短融041258058到期兑付，票面利率5.7%
  山东魏桥创业集团2亿元一年期短融041258059到期兑付，票面利率5.21%
  山东魏桥创业集团8亿元一年期短融041258060到期兑付，票面利率5.10%
  华联股份 6亿元一年期短融041269027到期兑付，票面利率5.42%    
  财政部340亿元10年期固息国债060003付息，票面利率2.8%
  内蒙古公路建设公司8亿元10年期固息债078059付息，票面利率5.7%
  深圳能源集团5亿元10年期固息债078060付息，票面利率5.55%
  农发行174.6亿元10年期固息债100411付息，票面利率3.6%
  农发行200亿元三年期固息债110416付息，票面利率4.58%
  安徽军工集团控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180139付息，票面利率7.45%
  江苏高新区国资经营公司13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140付息，票面利率7.98%
  财政部280亿元20年期固息国债120018付息，票面利率4.1%
  武汉城建开发公司20亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282373付息，票面利率5.7%
  光明食品集团20亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1282374付息，基本利差2.23%
  上海建工 14亿元三年期中票1282375付息，票面利率4.7%
  湖南湘投控股7亿元五年期中票1282376付息，票面利率6.19%
  安琪酵母 5亿元三年期中票1282377付息，票面利率5.68%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
 
  --中国央行副行长胡晓炼称，近期将从在银行间市场上发行同业存单入手，逐步扩大负债产品的市场化定价范
围，进一步丰富金融机构市场化负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市场化创造条件。 
  --基于目前中国地方政府债务问题，以及未来可能直接举债，中债资信评估有限责任公司日前发布地方政府主
体信用评级方法。其中将外部政府支持列入评级要素，即在有需要时，上级政府会对下级政府进行救助，但不会
对所有所有债务“兜底”。 
  --上海市决定自10月1日起，在中国（上海）自由贸易试验区暂时调整实施本市有关地方性法规规定的决定，对
国家规定实施准入特别管理措施之外的外商投资，停止实施《上海市外商投资企业审批条例》。 
    
    统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润           (1-7月为11.1%)  
    9/30公布9月汇丰制造业PMI终值                      
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽；审校 李宏薇)

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