《全球重要经济事件一览表》--9月26日-10月3日

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9月26日(四)

美国霍顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在霍顿扶轮社发表讲话(1600)。

丹佛--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在科罗拉多经济论坛上讲话(0115)。

克利夫兰--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在一大学午餐会上发表题为“教育和地区经济”的讲话(1635)

法兰克福--印度央行总裁拉詹在法兰克福歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发给他的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧亦将参加小组讨论(1000)。

法兰克福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦出席主题涉及银行业、流动性和货币政策的座谈会，将参加题为“以收益率为导向的投资者和货币传导机制”的小组讨论(1410)。

法兰克福--德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)和政策委员Joachim Nagel在ESE会议上讲话。

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在美国商会在柏林举办的论坛上讲话。

纽约--欧洲央行执委科尔对纽约大学货币市场从业人员协会(NYU Money Marketeers)发表讲话。

布鲁塞尔--国际货币基金组织(IMF)经济学家在Bruegel智库讨论“在低增长时代应对债务”。(1015)。

奥斯陆--瑞典央行副总裁Martin Floden在奥斯陆一会议上讲话。

米兰--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在纪念意大利经济学教授Luigi Spaventa的活动上讲话。

哥本哈根--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席丹麦抵押贷款银行协会主办的研讨会。

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在欧洲监管者教育计划主办的“欧洲金融监管的未来”会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典国家银行(Sveriges Riksbank)第一副总裁Kerstin af Jocknick就货币政策和金融稳定性作报告(0710)。

9月27日(五)

纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约联储的稳定融资会议上致开幕词(1230)。

美国锡拉丘兹--纽约联邦储备银行总裁杜德利在锡拉丘兹大学(Syracuse University)的惠特曼管理学院发表关于经济的讲话(1800)。

奥斯陆--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和挪威央行总裁奥尔森在一场会议上发言。

斯德哥尔摩--瑞典央行一般委员会会议。

贝尔法斯特--爱尔兰财长Michael Noonan发表讲话。

意大利米兰--欧洲央行总裁德拉吉与意大利央行总裁维斯科在博科尼大学会议上发表讲话。

9月30日(一)

布拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行发布最新的2013-2015年经济预测。

卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许就“迈向欧洲银行业联盟”讲话，由欧洲投资银行总裁Werner Hoyer主持(1600)。

10月1日(二)

巴黎--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在一场名为“建设欧洲的复苏，再造其货币联盟”的讨论会中对记者发表讲话。(1530)

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆就“全球增长与加拿大出口前景”讲话(1545)。

悉尼--澳洲央行利率会议。

10月2日(三)

美国南伯灵顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新英格兰联邦信贷联盟和尚普兰湖商会(Lake Champlain Regional Chamber)主办的午餐会上讲话(1600)。

巴黎--欧洲央行理事会会议，随后宣布利率决定，并由欧洲央行总裁德拉吉召开新闻发布会(1230)。

雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。

赫尔辛基--芬兰财政部长乌尔皮莱宁在关于芬兰经济和未来的研讨会上讲话(1100)。

10月3日(四)

美国圣地亚哥--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在加州大学圣地亚哥分校的经济学圆桌会议活动上讲话(1500)

美国达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔出席南方卫理公会大学的“不确定性的原因和宏观经济后果”会议，将参加“不确定性对经济复苏的影响”的讨论(1715)

美国小石城--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在Stephens Inc.CEO峰会上介绍经济状况(2130)。

东京--日本央行将举行为期两天的货币政策会议(至10月4日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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