全球金市：金价持稳，美国举债上限问题带来支撑

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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众议院的共和党领袖通知议员，有关上调债务上限的投票表决可能最早在周五举行。议员们还面临另一个危机：除非国会设法安排紧急资金，否则联邦机构可能关门歇业。新财年将于10月1日开始。
金价曾在2011年9月大涨至每盎司1,920美元的纪录高位，部分原因就是当时美国首次出现债务上限危机，引发市场忧虑。
美国监管当局周三停止了一项进行了五年之久的银市操纵调查，称没有发现存在违规行为的证据。
智利最高法院周三证实已冻结加拿大金矿商Barrick Gold Corp 暂时停工的Pascua-Lama金矿，但Barrick的环境许可证没有被撤销。(完)
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(编译 白云; 审校 张涛)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编