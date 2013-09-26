全球金市：金价持稳，美国举债上限问题带来支撑

众议院的共和党领袖通知议员，有关上调债务上限的投票表决可能最早在周五举行。议员们还面临另一个危机：除非国会设法安排紧急资金，否则联邦机构可能关门歇业。新财年将于10月1日开始。

金价曾在2011年9月大涨至每盎司1,920美元的纪录高位，部分原因就是当时美国首次出现债务上限危机，引发市场忧虑。

美国监管当局周三停止了一项进行了五年之久的银市操纵调查，称没有发现存在违规行为的证据。

智利最高法院周三证实已冻结加拿大金矿商Barrick Gold Corp 暂时停工的Pascua-Lama金矿，但Barrick的环境许可证没有被撤销。(完)

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