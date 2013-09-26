《香港重要政经日程》--9月26日-10月7日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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==================今日重要政经消息==================
9月26日(周四)
--16:30 8月进出口贸易数据。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
==================近期重要政经消息==================
9月27日(周五)
-- 辉山乳业 新股上市首日。
9月30日(周一)
-- 香港金管局公布8月货币统计数据。
-- 香港政府公布8月财务业绩。
-- 香港金管局公布8月外汇基金总资产。
10月1日(周二)
-- 国庆公共假期。
10月2日(周三)
-- 香港信贷 上市首日。
10月3日(周四)
16:30 8月零售销售货值数据。
10月4日(周五)
10:30 香港公布9月汇丰采购经理人指数(PMI)。
10月7日(周一)
香港金管局公布9月香港外汇储备数据。
* 恒生银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
* 汇丰银行 第三次中期股息，董事委员会会议。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编