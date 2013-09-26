全球商品：断言大宗商品超级周期结束还为时过早--麦肯锡

路透伦敦9月26日 - 麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute，MGI)周四在报告中称，人们太过强调中国需求因素对于支撑工业金属价格的重要性，而对矿业成本上升因素的重视不够。

麦肯锡全球研究所还表示，目前称所谓大宗商品的超级周期将结束，还为时尚早。这个超级周期在2000年后带动价格跳涨。该研究所是咨询机构麦肯锡的研究部门。

“尽管近期大宗商品价格下跌，但平均价格仍差不多是2008年全球金融危机开始时的水平。谈论超级周期即将结束似乎为时过早，”报告称。

“2009年以来大宗商品价格涨幅远高于全球经济产出升幅。”

由19种商品组成的汤森路透CRB指数 从2000年至2008年7月累计涨200%并到达峰值，随后的几个月因遭全球金融危机冲击而下跌，后来又反弹。

该研究所称，人们过于强调中国需求对于大宗商品价格上涨的意义。中国是全球最大原材料消费国。

“麦肯锡旗下基本材料研究所(Basic Materials Institute)发现，尽管新兴市场需求起到重要作用，但供应成本的变化也是重要因素，”该报告称。

“地质问题和投入成本上升的综合影响，给大宗商品价格带来了明显的上行压力。”

该报告没有作出任何预测，但对各种趋势发出了预警。

尽管可再生技术和电动车可能带动对稀土等一些金属的需求，但新技术也可能抑制对某些金属的需求。