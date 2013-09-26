全球商品：断言大宗商品超级周期结束还为时过早--麦肯锡

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透伦敦9月26日 - 麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute，MGI)周四在报告中称，人们太过强调中国需求因素对于支撑工业金属价格的重要性，而对矿业成本上升因素的重视不够。
麦肯锡全球研究所还表示，目前称所谓大宗商品的超级周期将结束，还为时尚早。这个超级周期在2000年后带动价格跳涨。该研究所是咨询机构麦肯锡的研究部门。
“尽管近期大宗商品价格下跌，但平均价格仍差不多是2008年全球金融危机开始时的水平。谈论超级周期即将结束似乎为时过早，”报告称。
“2009年以来大宗商品价格涨幅远高于全球经济产出升幅。”
由19种商品组成的汤森路透CRB指数 从2000年至2008年7月累计涨200%并到达峰值，随后的几个月因遭全球金融危机冲击而下跌，后来又反弹。
该研究所称，人们过于强调中国需求对于大宗商品价格上涨的意义。中国是全球最大原材料消费国。
“麦肯锡旗下基本材料研究所(Basic Materials Institute)发现，尽管新兴市场需求起到重要作用，但供应成本的变化也是重要因素，”该报告称。
“地质问题和投入成本上升的综合影响，给大宗商品价格带来了明显的上行压力。”
该报告没有作出任何预测，但对各种趋势发出了预警。
尽管可再生技术和电动车可能带动对稀土等一些金属的需求，但新技术也可能抑制对某些金属的需求。
报告称，“提高金属使用效率的技术，以及增加循环再利用，很有可能抑制未来对金属的需求。”(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编