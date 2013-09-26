美国金融：美联储能够顺利退出超宽松政策--纽约联储总裁

路透纽约9月25日 - 美国纽约联储总裁杜德利周三表示，即便美联储资产负债表大幅扩张，但美联储能够退出前所未见的宽松政策，不过届时一定会遇到不可预见的挑战。

杜德利在一次演讲中称，当美联储最终收紧政策时，“无疑会面临沟通和操作上的挑战，以及意想不到的后果”。

但他表示，“肯定可以退出非常规政策”，尤其是考虑到美联储具备向银行支付超额准备金利息的能力。

杜德利在这份准备好的演讲中未评论美联储开始缩减购债规模的可能时间。杜德利在美联储100周年纪念活动上发表上述演讲。本周稍早，杜德利称美联储目前需要继续支持经济，但仍计划在今年稍晚缩减刺激举措。

展望未来，杜德利指出，关键挑战是兼顾金融稳定和货币政策。“2007年至2009年我们的经验表明，若金融不稳定，货币政策也无法正常发挥作用。”