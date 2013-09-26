加拿大个股：Fairfax寻求逾10亿美元股本投资，以支持收购黑莓-媒体

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透多伦多9月25日 - 加拿大环球邮报周三报导指出，Fairfax Financial Holdings 寻求机构投资人逾10亿美元的股本投资，以支持其初估达47亿美元的收购黑莓 计划。
该报引述未具名、但熟知讨论内容的消息人士谈话指出，Fairfax执行长Prem Watsa已经亲自接触了多个大型加拿大及美国退休基金及私募股权基金，以赢取对收购陷于困境的智能手机制造商黑莓的支持。
但消息人士指出，截至周二为止，只有一家养老基金Ontario Teachers’ Pension Plan认真考虑参与可能进行收购的团队。
报导提到，若未能筹集到股本以协助融通这起收购，则Fairfax有意安排短期过渡融资，而这部分融资将可用黑莓约26亿美元现金持仓来归还。
目前尚无法取得Fairfax、黑莓以及Ontario Teachers' Pension Plan人士的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编