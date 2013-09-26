加拿大个股：Fairfax寻求逾10亿美元股本投资，以支持收购黑莓-媒体

路透多伦多9月25日 - 加拿大环球邮报周三报导指出，Fairfax Financial Holdings 寻求机构投资人逾10亿美元的股本投资，以支持其初估达47亿美元的收购黑莓 计划。

该报引述未具名、但熟知讨论内容的消息人士谈话指出，Fairfax执行长Prem Watsa已经亲自接触了多个大型加拿大及美国退休基金及私募股权基金，以赢取对收购陷于困境的智能手机制造商黑莓的支持。

但消息人士指出，截至周二为止，只有一家养老基金Ontario Teachers’ Pension Plan认真考虑参与可能进行收购的团队。

报导提到，若未能筹集到股本以协助融通这起收购，则Fairfax有意安排短期过渡融资，而这部分融资将可用黑莓约26亿美元现金持仓来归还。

目前尚无法取得Fairfax、黑莓以及Ontario Teachers' Pension Plan人士的评论。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)