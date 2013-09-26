《全球主要国家债券发行预告》--9月26日-10月3日

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透9月26日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/26 美国 七年期公债 9/26 日本 三个月期贴现国库券 9/26 意大 标售国库券 利 9/27 意大 中长期公债标售 利 9/27 日本 两年期公债 9/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/1 日本 10年期公债 10/3 日本 三个月期贴现国库券 10/3 日本 提高流动性的公债标 售 10/3 法国 OAT公债标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 白云)
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