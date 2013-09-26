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债券 | 2013年 9月 26日 星期四 08:51 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月26日-10月3日

路透9月26日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。    
        
 日期  时间  国家   规模  发行细节
 9/26        美国         七年期公债
 9/26        日本         三个月期贴现国库券
 9/26        意大         标售国库券
             利           
 9/27        意大         中长期公债标售
             利           
 9/27        日本         两年期公债
 9/30  1350  法国         标售国库券(BTF)
 10/1        日本         10年期公债
 10/3        日本         三个月期贴现国库券
 10/3        日本         提高流动性的公债标
                          售
 10/3        法国         OAT公债标售
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 白云)

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