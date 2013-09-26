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货币新闻 | 2013年 9月 26日 星期四 08:52 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月26日

汤森路透9月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于9月26日(周四)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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9月26日 AMC Q4 2013 埃森哲(Accenture) 1.00 19 0.88

9月26日 BMO Q3 2013 McCormick & Company, Inc. 0.78 14 0.78

9月26日 AMC Q1 2014 耐克公司(耐吉,Nike) 0.78 24 0.64

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 白云)

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