《美国上市公司业绩公布日程表》--9月26日

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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汤森路透9月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于9月26日(周四)公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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9月26日 AMC Q4 2013 埃森哲(Accenture) 1.00 19 0.88
9月26日 BMO Q3 2013 McCormick & Company, Inc. 0.78 14 0.78
9月26日 AMC Q1 2014 耐克公司(耐吉,Nike) 0.78 24 0.64
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 白云)
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