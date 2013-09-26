《新兴市场重要经济事件预告》--9月26日-10月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月26日(四)

法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。

东京--国际货币基金组织(IMF)召开关于中国经济前景、风险和挑战的讨论会。IMF亚太部高官Markus Rodlauer就中国经济发表讲话(0600)。

新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。前欧洲央行(ECB)和前法国央行总裁特里谢和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在大会上讲话。

台北--台湾央行召开利率会议(0900)。

东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。

布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。

9月27日(五)

约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯在黑人管理论坛(Black Management Forum)上发表主旨演讲

9月28日(六)

布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。

9月30日(一)

开罗--2013年第九次货币与金融会议将在开罗举行，题为“埃及：对全球企业开放”(至10月1日)。埃及新任财长Ahmed Galal将在会议上发表讲话。

10月1日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。

10月2日(三)

香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。

智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。

10月3日(四)

暂无重要消息公布

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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