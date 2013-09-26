《新兴市场重要经济事件预告》--9月26日-10月3日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(除特别说明外，均为GMT时间)
9月26日(四)
法兰克福--印度央行总裁拉詹在歌德大学讲话，并接受金融研究中心颁发的“德意志银行金融经济学奖”。欧洲央行副总裁冈斯坦西欧也将出席小组讨论(1000)。
东京--国际货币基金组织(IMF)召开关于中国经济前景、风险和挑战的讨论会。IMF亚太部高官Markus Rodlauer就中国经济发表讲话(0600)。
新加坡--SALT 2013年亚洲大会(至9月27日)。前欧洲央行(ECB)和前法国央行总裁特里谢和前国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普斯基在大会上讲话。
台北--台湾央行召开利率会议(0900)。
东京--亚洲开发银行启动最新亚洲债市监测，将涵盖东亚债市动态以及市场预测和展望。
布拉格--捷克央行理事会召开议息会议，声明料于1100GMT时公布，随后召开新闻发布会(1230)。
9月27日(五)
约翰内斯堡--南非央行总裁马库斯在黑人管理论坛(Black Management Forum)上发表主旨演讲
9月28日(六)
布达佩斯--欧洲银行业管理局主任Adam Farkas、匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy以及匈牙利财政委员会主任Arpad Kovacs在匈牙利经济学家年会上讲话。
9月30日(一)
开罗--2013年第九次货币与金融会议将在开罗举行，题为“埃及：对全球企业开放”(至10月1日)。埃及新任财长Ahmed Galal将在会议上发表讲话。
10月1日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至10月2日)。
10月2日(三)
香港--亚洲开发银行将在香港公布最新亚洲发展前景报告。该报告更新了亚洲国家和地区的2013和2014年经济成长预估。
智利圣地亚哥--智利央行将公布9月议息会议的会议记录(1230)。
10月3日(四)
暂无重要消息公布
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编