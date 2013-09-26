《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 明报
--丽新集团旗下的丰德丽 及丽丰 公布，斥资6.6亿港元投得横琴岛文化创意区一幅建筑楼面26万平方米的地皮，将投放37.8亿港元开发。
--市场预期各大发展商会在年底前大举推售新盘。去年底至今共有8个新盘获批预售楼花同意书，迄今仍未推出市场，合共涉及3,910伙。
--英国拍卖行SPINK(斯宾克)，认为中国收藏家潜力巨大，而公司的强项硬币及邮票拍卖尤其符合中国人口味，长远更会研究透过在上海自贸区注册，直接在内地进行拍卖。
*星岛日报
--金融管理局估算于今年中楼价收入比率已攀升至14.7倍，超出1997年的高峰水平；每月供款负担比率则升至六成半，若加息3厘，该比率便将攀升至八成四更高水平，反映届时市民负担将更重。
--嘉华国际 主席吕志和表示，政府现行的楼市政策前所未见，本港楼价年底前或将再跌。他又指，自贸区成立对上海发展有很大帮助，集团目前还需要进一步研究才决定会否在自贸区发展。
--新创建 执行董事曾荫培表示，通过燃油对冲稳定油价成本，旗下新巴和城巴没有计画加价；而为减少港铁 港岛新铁路的影响，会继续整合新巴和城巴的路线，惟不会裁员。
*苹果日报
--汇控 为了监管合规需要及提升全球防险标准，将持续投放大量资源增聘合规人手。滙控管理层回应摩根大通拟增聘3,000名相关人手时，指亦会作出相应招聘计划。
--上海自贸区成立进入冲刺阶段，但消息指最受外界关注的金融创新政策将不在首批公布政策名单内，意味人民币在区内能否自由兑换、利率何时自由化，要稍后才揭盅。
*东方日报
--格力电器 确认拟开展银行业务。该公司宣布，子公司珠海格力集团财务正与珠海横琴村镇银行股东进行前期接触，但目前并未达成任何合作意向。
*文汇报
--新世界中国 公布截至今年6月底止全年业绩，纯利同比升50%至46.16亿港元；期内合约物业销售额按年增69%，达到165.28亿元人民币。
--华为 宣布与中信国际电讯 签署合约，计划在香港鸭脷洲兴建一个互联网数据中心(IDC)，这是华为首次在东南亚地区签署资讯数据中心合约。
--香港英皇集团原计划总投资约60亿元人民币、曾被称为杭州史上投资规模最大文化建设项目的英皇影视文化村。据了解，由于无法在浙江省发改委立项，杭州余杭区政府已收回该宗土地。
*大公报
--新世界百货 企业事务总监胡玉君表示，预期今财年同店销售可有高单位数至低双位数增长。她续指，计划于今财年开设两家自有店及两家管理店，并计划于2014至2016财年增加6至8家管理店。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编