《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

* 明报

--丽新集团旗下的丰德丽 及丽丰 公布，斥资6.6亿港元投得横琴岛文化创意区一幅建筑楼面26万平方米的地皮，将投放37.8亿港元开发。

--市场预期各大发展商会在年底前大举推售新盘。去年底至今共有8个新盘获批预售楼花同意书，迄今仍未推出市场，合共涉及3,910伙。

--英国拍卖行SPINK(斯宾克)，认为中国收藏家潜力巨大，而公司的强项硬币及邮票拍卖尤其符合中国人口味，长远更会研究透过在上海自贸区注册，直接在内地进行拍卖。

*星岛日报

--金融管理局估算于今年中楼价收入比率已攀升至14.7倍，超出1997年的高峰水平；每月供款负担比率则升至六成半，若加息3厘，该比率便将攀升至八成四更高水平，反映届时市民负担将更重。

--嘉华国际 主席吕志和表示，政府现行的楼市政策前所未见，本港楼价年底前或将再跌。他又指，自贸区成立对上海发展有很大帮助，集团目前还需要进一步研究才决定会否在自贸区发展。

--新创建 执行董事曾荫培表示，通过燃油对冲稳定油价成本，旗下新巴和城巴没有计画加价；而为减少港铁 港岛新铁路的影响，会继续整合新巴和城巴的路线，惟不会裁员。

*苹果日报

--汇控 为了监管合规需要及提升全球防险标准，将持续投放大量资源增聘合规人手。滙控管理层回应摩根大通拟增聘3,000名相关人手时，指亦会作出相应招聘计划。

--上海自贸区成立进入冲刺阶段，但消息指最受外界关注的金融创新政策将不在首批公布政策名单内，意味人民币在区内能否自由兑换、利率何时自由化，要稍后才揭盅。

*东方日报

--格力电器 确认拟开展银行业务。该公司宣布，子公司珠海格力集团财务正与珠海横琴村镇银行股东进行前期接触，但目前并未达成任何合作意向。

*文汇报

--新世界中国 公布截至今年6月底止全年业绩，纯利同比升50%至46.16亿港元；期内合约物业销售额按年增69%，达到165.28亿元人民币。

--华为 宣布与中信国际电讯 签署合约，计划在香港鸭脷洲兴建一个互联网数据中心(IDC)，这是华为首次在东南亚地区签署资讯数据中心合约。

--香港英皇集团原计划总投资约60亿元人民币、曾被称为杭州史上投资规模最大文化建设项目的英皇影视文化村。据了解，由于无法在浙江省发改委立项，杭州余杭区政府已收回该宗土地。

*大公报

--新世界百货 企业事务总监胡玉君表示，预期今财年同店销售可有高单位数至低双位数增长。她续指，计划于今财年开设两家自有店及两家管理店，并计划于2014至2016财年增加6至8家管理店。(完)