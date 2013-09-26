中国收养中心称对弃养儿童案例非常气愤

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月25日 - 中国儿童福利和收养中心称，对路透报道中提及的美国家庭利用网络对自己不愿继续抚养的被收养儿童进行转移安置的案例感到“非常震惊和气愤”。
路透本月共发布了五篇《特别报道》，提到了美国家庭利用雅虎和Facebook的留言板和论坛将不愿继续抚养的被收养儿童交给网络上的陌生人，几乎没有政府机构的监督，有时甚至是非法转移安置。
“对于报道中提及的美国家庭利用网络对自己不愿继续抚养的被收养儿童进行转移安置的案例，我们感到非常震惊和气愤，这是一种不负责任的行为！”中国儿童福利和收养中心在给路透的传真中写道。这是该中心对路透的问题给出的答复。
中国儿童福利和收养中心受政府委托，负责涉外收养具体事务。该机构称，对路透的报道“高度重视”。
该机构表示，非常关切报道中反映的美国国内相关政府监管缺失的问题，会约谈美国相关机构商讨。
该机构称，要求收养家庭在安置后前五年提供六次反馈，并计划将反馈年限推迟到18岁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编