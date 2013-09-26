美国个股：摩根大通正协商以110亿美元和解各项政府调查--消息人士

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透纽约9月25日 - 两名熟知内情人士周三表示，摩根大通 正与政府官员协商，试图以110亿美元和解联邦及各州的抵押贷款相关调查。
消息人士称，这笔金额中可能包含70亿美元现金以及40亿美元消费者补偿；消息人士不愿具名，因相关协商未公开进行。
熟知事态的人士指出，相关协商相当有弹性，110亿美元的金额也可能会有变化。他们称参与讨论的包括美国司法部、证券交易委员会(SEC)、住房和城市发展部、以及纽约州检察长。
美国联合通讯社稍早曾报导以总额110亿美元和解多起诉讼的讨论。
摩根大通股价周三收盘上涨2.7%。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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