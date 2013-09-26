《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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**上海证券报**
--云天化 公告，拟将旗下三家亏损企业剥离给控股股东云天化集团，三家公司最终定价47.62亿元人民币，云天化集团以其持有的上市公司5.40亿股股份作为对价。
**证券时报**
--温州市银监分局有关人士表示，经过调研，温州"断供房"即"弃房"现象的确存在，但数量远非外界传闻那般庞大，风险也是总体可控，至7月底，温州个人住房按揭贷款余额为660.83亿元，其中不良贷款率为0.61%。
**第一财经日报**
--中钢协副会长王晓齐表示，今年1-8月国内大中型钢企实现利润约80亿元，如果后几个月能维持7、8月份的盈利水平，今年全年重点钢企有望实现利润200亿元；去年国内重点钢企利润仅15.81亿元。
**21世纪经济报 道**
--多位了解自贸区政策的知情人士透露，基于自贸区“区内境外”的定位，银监会等部门正在酝酿制定一套不同于国内现有银行业监管模式、适应自贸区发展的金融监管体制，其中一项措施是自贸区分行将不受75%存贷比与存款准备金率等监管指标限制，且自贸区内被允许开展存贷款利率市场化定价。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编