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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 09:05 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日

**上海证券报**

--云天化 公告，拟将旗下三家亏损企业剥离给控股股东云天化集团，三家公司最终定价47.62亿元人民币，云天化集团以其持有的上市公司5.40亿股股份作为对价。

**证券时报**

--温州市银监分局有关人士表示，经过调研，温州"断供房"即"弃房"现象的确存在，但数量远非外界传闻那般庞大，风险也是总体可控，至7月底，温州个人住房按揭贷款余额为660.83亿元，其中不良贷款率为0.61%。

**第一财经日报**

--中钢协副会长王晓齐表示，今年1-8月国内大中型钢企实现利润约80亿元，如果后几个月能维持7、8月份的盈利水平，今年全年重点钢企有望实现利润200亿元；去年国内重点钢企利润仅15.81亿元。

**21世纪经济报 道**

--多位了解自贸区政策的知情人士透露，基于自贸区“区内境外”的定位，银监会等部门正在酝酿制定一套不同于国内现有银行业监管模式、适应自贸区发展的金融监管体制，其中一项措施是自贸区分行将不受75%存贷比与存款准备金率等监管指标限制，且自贸区内被允许开展存贷款利率市场化定价。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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