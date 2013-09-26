国际油市：美国原油期货连六日下跌，因伊朗寻求加快核谈判

伊朗新政府为了对外展现更加温和的形象，表示希望启动核谈判，解决这一长达十年的争端。伊朗希望在三到六个月内达成协议。

伊朗外交部长Mohammad Javad Zarif将于周四与美国国务卿克里及英、法、俄、中、德等国外交官就核问题举行会谈。

美国、俄罗斯、中国、法国、英国特使已经就一项清除叙利亚化武的联合国安理会决议核心内容达成一致。但俄罗斯否认已经达成协议，坚称谈判“还在进行中”。

据能源资料协会(EIA)数据，美国石油库存上周增加260万桶至3.58亿桶。

投资者也开始担忧的是，除非国会能提供紧急资金，美国政府可能在下周停摆。美元在隔夜市场走软并提振大宗商品价格。美国国会在下周一的截止期限前必须达成预算协议，维持政府运转。 (完)

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