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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 09:19 BJT

全球能源：中海油将斥资20亿美元开采乌干达一油田--乌干达官员

路透坎帕拉9月25日 - 乌干达能源部官员Peter Lokeris周四表示，中海油 获得乌干达Kingfisher油田的最终生产许可，将在四年内斥资20亿美元开发该油田。

Peter Lokeris称，该油田原油日产量将达3-4万桶。该油田储量估计为6.35亿桶，其中有1.96亿桶可开采。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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