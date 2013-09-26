EIA库存周报：美国库欣原油库存上周连续第12周减少，但降幅放缓

路透纽约9月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国库欣原油库存上周连续第12周下滑，但下滑速度放缓。

数据亦显示，包含汽油和馏分油等美国油品出口，上周达到每日340万桶的纪录高点，较上年同期增加17.5%，炼厂利用率仍在较高水准。

截至9月20日止当周，库欣原油库存降至3,290万桶，减少41.2万桶，自6月底以来累计减少了1,680万桶。

但库欣库存减少速度已大幅减缓。再头九周下滑中，每周减少幅度平均为170万桶。此前三周平均减少65万桶，而最近一周减少幅度是这段期间最低的。

美国整体原油库存增加260万桶至3.58亿桶，数据公布后，美国原油期货旋即走跌。

汽油库存增加21.7万桶，几乎是路透调查分析师预估增幅的两倍。上周汽油库存增至2.162亿桶。

炼厂产能利用率下滑2.2个百分点，来到90.3%。

尽管炼厂利用率下滑，但今年9月炼厂利用率约在90-93%，仍较去年同期的87-89%高。

美国油品出口创纪录，主要受馏分油出口增加的提振。

上周整体馏分油出口为每日140万桶，为至少2010年6月EIA开始统计数据以来最高，较前一周增加10.4%，较上年同期则增加27.9%。