版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 26日 星期四 09:25 BJT

芝加哥期市：小麦期货连升第四日，因担忧南美产量下降且中国需求旺盛

12月玉米期货 跌0.11%至每蒲式耳4.54-1/4美元，前一交易日上涨1.4%。

小麦获得支撑，因担心阿根廷霜害恐影响产出，同时也预期中国需求强劲。

小麦的支撑因素导致部份投资人回补空头部位，因市场已经突破关键阻力水准。

随着收成季节将届，美国产出的不确定性为大豆增添助力。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张明钧; 审校 白云)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐