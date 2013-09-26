芝加哥期市：小麦期货连升第四日，因担忧南美产量下降且中国需求旺盛

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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12月玉米期货 跌0.11%至每蒲式耳4.54-1/4美元，前一交易日上涨1.4%。
小麦获得支撑，因担心阿根廷霜害恐影响产出，同时也预期中国需求强劲。
小麦的支撑因素导致部份投资人回补空头部位，因市场已经突破关键阻力水准。
随着收成季节将届，美国产出的不确定性为大豆增添助力。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张明钧; 审校 白云)
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