中国金融：温州银监部门承认当地楼市断供现象存在，但风险可控--报载

路透上海9月26日 - 在中国房价今年持续上涨大背景下，浙江温州房价却连跌两年，当地楼市断供现象严重的说法增多。温州市银监分局近日承认温州楼市断供现象的存在，但认为风险可控。

证券时报周四报导援引温州市银监分局有关人士表示，在8月底媒体对“断供房”进行报道后，该局已就房地产市场信贷风险状况，对辖内42家银行业金融机构进行专题调查。调研结果显示，“断供房”即“弃房”现象的确存在，但数量远非外界传闻的那般庞大，风险也是总体可控的。

其调查数据显示，至7月底，温州个人住房按揭贷款余额为660.83亿元人民币，其中不良贷款余额4.02亿元，不良率为0.61%；商业用房按揭贷款余额25.03亿元，其中不良贷款余额0.19亿元，不良率为0.76%。

报导称，温州个人住房不良贷款与两年前的“跑路潮”不无关系。民间借贷危机后，许多温州市民深受其害，温州房价自此开始下跌。在此背景下，部分业主将房子甩给了银行。

根据温州市方面的测算，由房屋价格缩水形成的不良房屋抵押贷款余额约为4.43亿元，占全部房屋抵押贷款不良余额的8.6%。不过，“弃房”现象相对集中在房屋抵押贷款，共发生580例，其中“抵押+保证”贷款风险最为突出，有397例，纯抵押贷款出现“弃房”的为183例。

统计显示，至7月底，温州全市银行拥有抵押物权的房屋共计21.86万套，认定为不良贷款状态的房屋为2,584套，其市值占总市值的比率为2.8%。已进入拍卖程序的在抵房屋为461套。

报导指出，温州“弃房”现象集中在房屋抵押贷款事出有因，此前，很多温州购房者通过寻求担保公司的帮助，最终如愿在银行办理了购房按揭手续。银行方面当时以为，第三方担保使得贷款更有保障。但民间借贷危机使得担保公司纷纷倒闭。如此一来，抵押物价格下降，担保人又没能力偿还，贷款完全高于抵押物，这样的情况下，断供也就发生了。

来自温州市中院的数据显示，今年1至8月，温州全市法院委托拍卖的财产共1,244件，在这些委托拍卖的财产中，约80%为房产，其中有断供房，也有很多因为其他纠纷引发的房屋产权拍卖。