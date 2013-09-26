中国金融：温州银监部门承认当地楼市断供现象存在，但风险可控--报载

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 在中国房价今年持续上涨大背景下，浙江温州房价却连跌两年，当地楼市断供现象严重的说法增多。温州市银监分局近日承认温州楼市断供现象的存在，但认为风险可控。
证券时报周四报导援引温州市银监分局有关人士表示，在8月底媒体对“断供房”进行报道后，该局已就房地产市场信贷风险状况，对辖内42家银行业金融机构进行专题调查。调研结果显示，“断供房”即“弃房”现象的确存在，但数量远非外界传闻的那般庞大，风险也是总体可控的。
其调查数据显示，至7月底，温州个人住房按揭贷款余额为660.83亿元人民币，其中不良贷款余额4.02亿元，不良率为0.61%；商业用房按揭贷款余额25.03亿元，其中不良贷款余额0.19亿元，不良率为0.76%。
报导称，温州个人住房不良贷款与两年前的“跑路潮”不无关系。民间借贷危机后，许多温州市民深受其害，温州房价自此开始下跌。在此背景下，部分业主将房子甩给了银行。
根据温州市方面的测算，由房屋价格缩水形成的不良房屋抵押贷款余额约为4.43亿元，占全部房屋抵押贷款不良余额的8.6%。不过，“弃房”现象相对集中在房屋抵押贷款，共发生580例，其中“抵押+保证”贷款风险最为突出，有397例，纯抵押贷款出现“弃房”的为183例。
统计显示，至7月底，温州全市银行拥有抵押物权的房屋共计21.86万套，认定为不良贷款状态的房屋为2,584套，其市值占总市值的比率为2.8%。已进入拍卖程序的在抵房屋为461套。
报导指出，温州“弃房”现象集中在房屋抵押贷款事出有因，此前，很多温州购房者通过寻求担保公司的帮助，最终如愿在银行办理了购房按揭手续。银行方面当时以为，第三方担保使得贷款更有保障。但民间借贷危机使得担保公司纷纷倒闭。如此一来，抵押物价格下降，担保人又没能力偿还，贷款完全高于抵押物，这样的情况下，断供也就发生了。
来自温州市中院的数据显示，今年1至8月，温州全市法院委托拍卖的财产共1,244件，在这些委托拍卖的财产中，约80%为房产，其中有断供房，也有很多因为其他纠纷引发的房屋产权拍卖。
中国国家统计局最近公布的70个城市房价显示，多数城市8月房价同比涨幅维持在个位数，小部分在经历下跌，而北京等一线城市同比涨幅逼近20%，遥遥领先。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编