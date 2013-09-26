港报社评：债务争拗虚惊，难掩长期后患--信报9月26日

美国国家债务总额的法定最高值触顶之日逼近，财长杰克卢透露，十月中旬触及上限时，政府手上可供运用的现金已不足五百亿美元。虽然市场对两党债限争拗已见惯不怪，并相信最后关头双方终会妥协，但债务增长速度近十年持续高于GDP增速，债台高筑，积重难返，不仅令削赤减支与提高债务上限捆绑式的争拗「长期化」，而且也不断削弱美国政府内外施政的能力。

两党在削赤减支的争拗与分歧，归根究柢牵涉政府与市场功能的制度选择。2011年债限争拗，最终妥协，原因在于两党都心知肚明，债务违约激化政府借贷成本上升、削弱投资者对美元的信心，将对经济造成灾难性破坏，谁也不想被指为罪魁祸首。然而，争拗过程对金融市场构成的干扰也不宜轻视。 若十月一日前新财年临时拨款议案未能在国会通过，联邦政府非核心部门将告「关门」。但「关门」过去在两党预算争斗中亦多次出现，克林顿任内便曾两度爆发。因此，今次新财年拨款议案波折重重，不排除重演政府部门「停业」一幕。 美国联储局上周在外界一面倒相信九月退市下临阵退缩，在议息会议声明中流露了对债务与削赤减支对经济影响的忧虑，下调今明经济预测，即可见一斑。 短期而言，即使今次美国两党在债务上限争拗，经过一轮风雨，最后达成妥协，债务违约风险只属虚惊，但美国债务积重难返之势，债务占GDP比率不断恶化，明显对经济增长构成制约，同时不断削弱美国对内对外的政策能力。