港报社评：债务争拗虚惊，难掩长期后患--信报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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美国国家债务总额的法定最高值触顶之日逼近，财长杰克卢透露，十月中旬触及上限时，政府手上可供运用的现金已不足五百亿美元。虽然市场对两党债限争拗已见惯不怪，并相信最后关头双方终会妥协，但债务增长速度近十年持续高于GDP增速，债台高筑，积重难返，不仅令削赤减支与提高债务上限捆绑式的争拗「长期化」，而且也不断削弱美国政府内外施政的能力。
两党在削赤减支的争拗与分歧，归根究柢牵涉政府与市场功能的制度选择。2011年债限争拗，最终妥协，原因在于两党都心知肚明，债务违约激化政府借贷成本上升、削弱投资者对美元的信心，将对经济造成灾难性破坏，谁也不想被指为罪魁祸首。然而，争拗过程对金融市场构成的干扰也不宜轻视。 若十月一日前新财年临时拨款议案未能在国会通过，联邦政府非核心部门将告「关门」。但「关门」过去在两党预算争斗中亦多次出现，克林顿任内便曾两度爆发。因此，今次新财年拨款议案波折重重，不排除重演政府部门「停业」一幕。 美国联储局上周在外界一面倒相信九月退市下临阵退缩，在议息会议声明中流露了对债务与削赤减支对经济影响的忧虑，下调今明经济预测，即可见一斑。 短期而言，即使今次美国两党在债务上限争拗，经过一轮风雨，最后达成妥协，债务违约风险只属虚惊，但美国债务积重难返之势，债务占GDP比率不断恶化，明显对经济增长构成制约，同时不断削弱美国对内对外的政策能力。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编