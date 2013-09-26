港报社评：迎接上海自贸区，港自强突围--经济日报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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上海自贸区挂牌在即，虽有传其金融改革窒步，惟在总理李克强背书下，中央藉上海自贸区推金改已势在必行。此意味本港将失人民币相关改革试验田独家地位，香港要续保金融优势，须凭实力向中央力争，莫再奢望中央眷顾。
上海自贸区将在周日挂牌，有消息指其人民币自由兑换、利率市场化等金融改革将缓推。惟上海自贸区是李克强背书的标志性项目，是中国自2001年加入世界贸易组织后另一对外开放里程碑，相信其金改仅迟早问题。此对香港的最大冲击，香港难再只盼中央眷顾，须凭实力赢中央青睐，应做的至少有二。 其一，人币业务试验升级。要吸引中央续藉香港推人币业务开放，港须突出优势，即有最广阔的市场参与者、最成熟的制度，在港可获最好试验结果。就如本港近年推人币债券有成，香港须续游说中央让更多企业尤其民企来港发债，试验项目更应升级。 其二，强化粤港合作。中央选上海拓自贸区，因上海和长三角实体经济关系深厚，中央透过上海自贸区推人币业务开放，可全面评估其对内地实体经济的冲击，此是上海的优势。香港要就此与上海竞争，亦非没条件。 相较上海，香港优势在数十年来的金融业发展中交过不少学费，积累极丰富经验、形成成熟的软、硬件，香港若能积极自强，强化优势，便毋须担心被上海抢饭碗，在沪港良性竞争中突围。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编