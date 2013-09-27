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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 08:23 BJT

****主要国家经济指标预测--9月27日****

路透9月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    9月27日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值       前值
    0600     英国Nationwide房屋价格 (较前月)                    9月     +0.5%      +0.6%
                         (较上年同期)                                   +4.5%      +3.5%
    0645     法国消费者支出(较前月)                             8月     -0.5%      -0.8%
    0645     法国国内生产总值(GDP)(较上季)             第二季修正值     +0.5%      +0.5%
    0700     瑞士KOF领先指标                                    9月      1.47       1.36
    0800     意大利企业信心指数                                 9月      93.4       92.9
    0900     欧元区企业景气指数                                 9月    负0.10     负0.21
                   经济景气指数                                          96.0       95.2
                   工业景气指数                                         负7.0      负7.9
                   服务业景气指数                                       负4.8      负5.3
                   消费者信心指数                                      负14.5     负15.6
                   消费者通胀预期指数                                      --       17.0
    1200     德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)       9月初值     +1.6%      +1.6%
                                         (较前月)                        持平       持平
                      消费者物价指数(CPI)(较前月)                        持平       持平
                                     (较上年同期)                       +1.5%      +1.5%
     --      美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数                  8月        --      +1.4%
    1230     美国实质个人支出                                   8月        --       持平
                 个人所得                                               +0.4%      +0.1%
                 个人消费                                               +0.3%      +0.1%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                                 --      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较前月)                                +0.1%      +0.1%
                 核心PCE物价指数(较上年同期)                               --      +1.2%
    1355     路透/密西根大学消费者信心指数                  9月终值      78.0       76.8
                            消费者现况指数                               92.0       91.8
                            消费者预期指数                               68.5       67.2
    1430     美国ECRI一周领先指标                       9月20日当周        --      132.4
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    9月26日(四)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值       
 
    0645     法国消费者信心指数                                 9月       85          85
    0800     欧元区M3货供额(较上年同期)                         8月     +2.3%      +2.2%
                  民间贷款                                              -2.0%      -2.0%
                  M3三个月移动平均年增长率                              +2.3%         --
    0830     意大利经季节调整零售销售(较前月)                   7月     -0.3%         --
                   未经季节调整零售销售(较上年同期)                     -0.9%         --
    0830     英国经常帐(亿英镑)                              第二季   赤字130  赤字120.0
             英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第二季终值     +0.7%      +0.7%
             英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                          +1.3%      +1.5%
    1230     美国企业获利                              第二季修正值     +3.5%      +4.2%
    1230     美国实质国内生产总值(GDP)                   第二季终值     +2.5%      +2.6%
                 最终销售                                               +2.1%      +1.9%
                 GDP隐性平减指数                                        +0.6%      +0.7%
                 个人消费支出(PCE)物价指数                              -0.1%      持平
                 核心PCE物价指数                                        +0.6%      +0.8%
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月21日当周     30.5       32.5
                 初请失业金人数四周均值(万人)                           30.8        --
                 续请失业金人数(万人)                   9月14日当周    282.3      284.0
    1400     美国成屋待完成销售指数                             8月     -1.6%      -1.0%
    1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   9月      正2         --
     --      美国建筑许可年率(万户)                       8月修正值     92.6         --
    2300     韩国经常帐(亿美元)                                 8月 盈余77.8         --
    2301     英国GfK消费者信心指数                              9月     负10        负11
    2330     日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)        8月     +0.8%      +0.7%
             日本全国CPI(较上年同期)                                    +0.9%        --
             日本东京地区核心CPI(较上年同期)                    9月     +0.2%      +0.3%
             日本东京地区CPI(较上年同期)                                +0.5%        --
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                          前周 买超1,748        --
                 外资投资日本股票(亿日圆)                           买超1,813        --
    (完)

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