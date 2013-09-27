主要国家经济指标预测--9月27日****

中美贸易：把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择--人民日报
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
路透9月27日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月27日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房屋价格 (较前月) 9月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +4.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -0.5% -0.8% 0645 法国国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 +0.5% +0.5% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 1.47 1.36 0800 意大利企业信心指数 9月 93.4 92.9 0900 欧元区企业景气指数 9月 负0.10 负0.21 经济景气指数 96.0 95.2 工业景气指数 负7.0 负7.9 服务业景气指数 负4.8 负5.3 消费者信心指数 负14.5 负15.6 消费者通胀预期指数 -- 17.0 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +1.6% +1.6% (较前月) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.5% -- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 8月 -- +1.4% 1230 美国实质个人支出 8月 -- 持平 个人所得 +0.4% +0.1% 个人消费 +0.3% +0.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 1355 路透/密西根大学消费者信心指数 9月终值 78.0 76.8 消费者现况指数 92.0 91.8 消费者预期指数 68.5 67.2 1430 美国ECRI一周领先指标 9月20日当周 -- 132.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月26日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0645 法国消费者信心指数 9月 85 85 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 8月 +2.3% +2.2% 民间贷款 -2.0% -2.0% M3三个月移动平均年增长率 +2.3% -- 0830 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -0.3% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -0.9% -- 0830 英国经常帐(亿英镑) 第二季 赤字130 赤字120.0 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 +0.7% +0.7% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +1.3% +1.5% 1230 美国企业获利 第二季修正值 +3.5% +4.2% 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第二季终值 +2.5% +2.6% 最终销售 +2.1% +1.9% GDP隐性平减指数 +0.6% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 -0.1% 持平 核心PCE物价指数 +0.6% +0.8% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月21日当周 30.5 32.5 初请失业金人数四周均值(万人) 30.8 -- 续请失业金人数(万人) 9月14日当周 282.3 284.0 1400 美国成屋待完成销售指数 8月 -1.6% -1.0% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 9月 正2 -- -- 美国建筑许可年率(万户) 8月修正值 92.6 -- 2300 韩国经常帐(亿美元) 8月 盈余77.8 -- 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 负10 负11 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 8月 +0.8% +0.7% 日本全国CPI(较上年同期) +0.9% -- 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 +0.2% +0.3% 日本东京地区CPI(较上年同期) +0.5% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超1,748 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,813 -- (完)
路透北京3月28日 - 人民日报周二报导称，中美经贸合作的活力源自双方经济的互补性，其结果是互利共赢，把握中美经贸关系需从现实出发，合作是唯一正确选择，部分美国人习惯性地拿中国对美贸易顺差说事，是与时代脱节的思维。
A股市场在上周五大幅上扬之后，本周一再度陷入窄幅盘整走势。上证综指早盘小幅走高之后随即回落，之后金融权重股护盘指数小幅收跌，收报3266.96点。同时，市场走势出现明显分化，由于银行券商等金融板块表现强势，IH相对抗跌，中小盘个股纷纷走低导致IC主力合约当日跌幅超过0.5%。基差方面，期指表现不佳，贴水再度扩大。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水17、7.8及35.4点。
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