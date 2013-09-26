港报社评：垃圾费勿再光说不练 政府须拿出魄力推行--明报9月26日

垃圾征费可收源头减废之效，但是特区政府耗费了多少岁月，仍然未见决心推行。可持续发展委员会发表征收垃圾费的谘询文件，由于内容未见当局有倾向，客观上停留在从头讨论状态，难免再出现言人人殊景；另外，明年1月谘询完结后，续委会约需半年分析市民意见，最快到明年底才向政府提交报告；若政府订出方案之后再谘询，则不知道事态何时才明确。 我们认为政府不要再拖延，应推动尽快落实，在实践过程中调整，摸索出一个切合香港实际需要的征费模式。 3个方案之中，较符合「污染者自付」原则的是方案一，因为按此原则，制造废物愈多，需缴付更多费用。至于方案二和方案三按整座楼宇收费，住户与物业管理公司商议后，划一缴交垃圾费给管理公司，对住户而言等于加了管理费而已，缺乏少耗少付的诱因，只要楼宇住户制造废物的惯性不变，源头减废难以取得显着成效。 续委会的方案除了过于空泛，未能聚焦讨论之外，展望未来3年种种情，垃圾征费能否落实，也不敢乐观。由董建华到曾荫权，垃圾征费的坎坷，使人十分气馁，若特首梁振英要展示他率领的是一个有作为的政府，就应该向公承诺，到2017年首任特首任满之前，不会再拖延处理垃圾问题，一定会推行落实按污染者自付原则的垃圾征费。