港报社评：垃圾费勿再光说不练 政府须拿出魄力推行--明报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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垃圾征费可收源头减废之效，但是特区政府耗费了多少岁月，仍然未见决心推行。可持续发展委员会发表征收垃圾费的谘询文件，由于内容未见当局有倾向，客观上停留在从头讨论状态，难免再出现言人人殊景；另外，明年1月谘询完结后，续委会约需半年分析市民意见，最快到明年底才向政府提交报告；若政府订出方案之后再谘询，则不知道事态何时才明确。 我们认为政府不要再拖延，应推动尽快落实，在实践过程中调整，摸索出一个切合香港实际需要的征费模式。 3个方案之中，较符合「污染者自付」原则的是方案一，因为按此原则，制造废物愈多，需缴付更多费用。至于方案二和方案三按整座楼宇收费，住户与物业管理公司商议后，划一缴交垃圾费给管理公司，对住户而言等于加了管理费而已，缺乏少耗少付的诱因，只要楼宇住户制造废物的惯性不变，源头减废难以取得显着成效。 续委会的方案除了过于空泛，未能聚焦讨论之外，展望未来3年种种情，垃圾征费能否落实，也不敢乐观。由董建华到曾荫权，垃圾征费的坎坷，使人十分气馁，若特首梁振英要展示他率领的是一个有作为的政府，就应该向公承诺，到2017年首任特首任满之前，不会再拖延处理垃圾问题，一定会推行落实按污染者自付原则的垃圾征费。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编