港报社评：防优才生成隐蔽焦虑病人--星岛日报9月26日

品学兼优的小六女生，竟然在开学不久即自寻短见，警方初步调查估计是因为学业压力。社会惋惜之余，更要关注本港小学生承受的精神压力，尤其要留意当中的隐性焦虑症患者。 有志愿机构以澳洲研发的「斯宾思儿童焦虑量表」问卷，访问约1,600名小三至小六的本地学生，结果发现学童焦虑指数达30.4，较中国内地、荷兰和德国的同级学生，平均高出三成多，学业为主要的压力来源。 通常学校会比较关注所谓「问题学生」的情绪。对于品学兼优的学生，学校和家长往往比较放心，有较高的期待，学生亦对自己有比较高的要求。可是，部分学生习惯了身为大家眼中的「明珠」，觉得自己在他人眼中「唔衰得」，到自己面对问题压力时，不愿「放下身段」求助，成为隐蔽焦虑者，找不到正当的情绪抒发途径。 昨日轻生的女生，没有留下遗书，警方只能够透过旁敲侧击，猜度她的轻生原因，没有人预计到她面对足以致死的心理重压。她来自一个普通公务员的四口之家，所读小学属于地区名校，她在五年级考试位列全级第五、六名，是校内风纪和班长，日后入读心仪中学应是十拿九稳，看来没有家庭和感情问题，令人想不通她萌生死念的真正原因。 正因如此，她的轻生，带给学校和家人特大的震惊，同时令教育界和家长反思，如何协助优才生面对自己的情绪，确保这些人不会成为隐蔽焦虑症患者，钻入死胡同。至于方式，学校和家庭要避免因此神经兮兮，对学生和子女徒添压力，应花更多心思，在和风细雨中，确保他们懂得适时找到情绪支援。