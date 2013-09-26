港报社评：防优才生成隐蔽焦虑病人--星岛日报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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品学兼优的小六女生，竟然在开学不久即自寻短见，警方初步调查估计是因为学业压力。社会惋惜之余，更要关注本港小学生承受的精神压力，尤其要留意当中的隐性焦虑症患者。 有志愿机构以澳洲研发的「斯宾思儿童焦虑量表」问卷，访问约1,600名小三至小六的本地学生，结果发现学童焦虑指数达30.4，较中国内地、荷兰和德国的同级学生，平均高出三成多，学业为主要的压力来源。 通常学校会比较关注所谓「问题学生」的情绪。对于品学兼优的学生，学校和家长往往比较放心，有较高的期待，学生亦对自己有比较高的要求。可是，部分学生习惯了身为大家眼中的「明珠」，觉得自己在他人眼中「唔衰得」，到自己面对问题压力时，不愿「放下身段」求助，成为隐蔽焦虑者，找不到正当的情绪抒发途径。 昨日轻生的女生，没有留下遗书，警方只能够透过旁敲侧击，猜度她的轻生原因，没有人预计到她面对足以致死的心理重压。她来自一个普通公务员的四口之家，所读小学属于地区名校，她在五年级考试位列全级第五、六名，是校内风纪和班长，日后入读心仪中学应是十拿九稳，看来没有家庭和感情问题，令人想不通她萌生死念的真正原因。 正因如此，她的轻生，带给学校和家人特大的震惊，同时令教育界和家长反思，如何协助优才生面对自己的情绪，确保这些人不会成为隐蔽焦虑症患者，钻入死胡同。至于方式，学校和家庭要避免因此神经兮兮，对学生和子女徒添压力，应花更多心思，在和风细雨中，确保他们懂得适时找到情绪支援。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编