港报社评：垃圾征费应推动分类回收--文汇报9月26日

事实上，外地早已推动各种废物分类计划。日本的垃圾分类标准严格细致，回收桶细分成十多种，新加坡亦研究推行源头分类和设立回收中心，内地亦逐步发展废物回收业。相比起台湾、韩国和日本等地，本港有关垃圾处理和环保教育等配套方面尚未成熟，不少市民连垃圾分类仍未熟悉。 垃圾征费的目的在于改变市民生活习惯，尽量减少制造废物。垃圾分类可进一步提供诱因让市民透过回收分类，减少征费，可回收的成分愈多，垃圾便愈少。政府落实垃圾征费计划前，应做好垃圾分类的前期配套工作，吸引市民节省垃圾费，垃圾征费一旦实施，可与征费双管齐下。 长远而言，政府应参考外国经验，推行强制性垃圾分类及回收之余，跟上先进城市处理废物的方法，推出扶助回收业的措施，加大力度发展回收再造产业，资助回收再造业发展，为减废回收建立可持续发展的基础。这可将垃圾转化为可循环再用的资源，纾缓堆填区爆满压力，为本港开拓新兴的环保产业，彻底解决本港废物问题，也可创造更多就业机会。