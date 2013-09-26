港报社评：垃圾征费应推动分类回收--文汇报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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可持续发展委员会昨日就都市固体废物收费展开第二阶段公众谘询，提出每户每月缴付30元至74元供公众讨论，同时提出3种模式实行家居废物按量征费。垃圾征费有助纾缓本港堆填区饱和问题，然而，市民缺乏有效渠道把垃圾分类减少废物，制约了减废计划的成效。政府应藉垃圾征费的契机，借监外国经验，推动本港的垃圾分类计划和回收行业，加强征费计费配套，减少固体废物之余，亦可创造更多就业机会。
事实上，外地早已推动各种废物分类计划。日本的垃圾分类标准严格细致，回收桶细分成十多种，新加坡亦研究推行源头分类和设立回收中心，内地亦逐步发展废物回收业。相比起台湾、韩国和日本等地，本港有关垃圾处理和环保教育等配套方面尚未成熟，不少市民连垃圾分类仍未熟悉。 垃圾征费的目的在于改变市民生活习惯，尽量减少制造废物。垃圾分类可进一步提供诱因让市民透过回收分类，减少征费，可回收的成分愈多，垃圾便愈少。政府落实垃圾征费计划前，应做好垃圾分类的前期配套工作，吸引市民节省垃圾费，垃圾征费一旦实施，可与征费双管齐下。 长远而言，政府应参考外国经验，推行强制性垃圾分类及回收之余，跟上先进城市处理废物的方法，推出扶助回收业的措施，加大力度发展回收再造产业，资助回收再造业发展，为减废回收建立可持续发展的基础。这可将垃圾转化为可循环再用的资源，纾缓堆填区爆满压力，为本港开拓新兴的环保产业，彻底解决本港废物问题，也可创造更多就业机会。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编