韩国财政：政府降低财政目标，因经济疲弱导致税收减少

“预算案的重点在于振兴经济，因为经济必须复苏，才能满足我们的财政需求，”企划财政部长官玄旿锡说。“一旦复苏实现，政府才能获得必要的税收，届时才有可能创造实现承诺的条件。”

韩国政府也计划将2013-2017年期间的年均支出成长率维持在3.5%，同期的年均税收成长率预估为5%。凸显出在人口快速老龄化之际，政府力求降低赤字的同时，还将面对社会福利支出日益增加的挑战。

可以肯定的是，与其他同等规模的经济体相比，韩国的财政状况仍然强劲，分析师认为政府短期不会出现严重的融资问题。2012年韩国整体政府债务与GDP之比为34.8%，远远低于经济合作暨发展组织(OECD)的均值108.8%。

不过主要的问题在于朴槿惠政府该如何为其开出的多项政治支票筹资，这些承诺估计在2013-2017年期间需要花费135万亿(兆)韩元。反对党民主党的部分人士疾声呼吁有必要提高富人及大财团的税赋，以支持工薪阶层，但政府认为此类举措不利于经济成长。

本项预算案将在10月提交国会审批。但是政府与反对党之间关于社会财富重新分配及其他政治议题的歧见日深，对预算案能否过关构成进一步挑战。(完)