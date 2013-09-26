投行观点：德意志银行上修2013年油价预估，并调整其他大宗商品预估

**贵金属**

该行将2013年金价预估上调0.3%至每盎司1,432美元。

德意志银行称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)延后缩减量化宽松措施的决定，对贵金属区块的影响最大，尤其是黄金。

该行将2013年白银价格预估上调0.6%至每盎司24美元。

德意志银行下调2013年和2014年铂金价格预估，尽管部分重要需求指标，如欧洲车辆注册数据显示，重型车辆销售趋稳或改善。

**基本金属**

该行将2013年铝价格预估下调5.4%至每吨1,874美元，铜价格预估下调2.9%至每吨7,331美元，称因这两种工业金属供应过剩。

“我们预期中国经济活动回温应有助在短线提振工业金属价格，”分析师称。

**农产品**

德意志银行将2013年小麦价格预估下调2.3%至每蒲式耳6.80美元，玉米价格预估下调5.2%至5.79美元，大豆价格预估则上调5.3%至14.15美元。

“尽管农产品收益过去一年来大幅下滑，但我们预期全球库存增加，会对该区块造成强劲阻力，”分析师称。