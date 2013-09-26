台湾央行：重贴现率维持1.875%不变，实质利率已转正

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透台北9月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第九季度维持利率不变。
央行发布的新闻稿指出，台湾的实质利率已转正，并将维持银行超额准备于适度宽松水准。美国量化宽松退场时机问题，对全球景气复苏及金融稳定产生不确定性。
央行也指出，仍与中国人行协商签署货币互换(SWAP)协议，希望早日完成。
根据路透访查10家金融机构指出，全球经济虽见好转，但台湾经济仅呈软性扩张，通膨尚且温和下，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。
台湾主计总处在8月底时下调全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，消费者物价指数(CPI)至1.07%，因新兴市场经济展望变数仍大、且产业面临来自中国的竞争加剧。(完) (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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