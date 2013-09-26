台湾央行：重贴现率维持1.875%不变，实质利率已转正

路透台北9月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第九季度维持利率不变。

央行发布的新闻稿指出，台湾的实质利率已转正，并将维持银行超额准备于适度宽松水准。美国量化宽松退场时机问题，对全球景气复苏及金融稳定产生不确定性。

央行也指出，仍与中国人行协商签署货币互换(SWAP)协议，希望早日完成。

根据路透访查10家金融机构指出，全球经济虽见好转，但台湾经济仅呈软性扩张，通膨尚且温和下，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。