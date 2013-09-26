港报财经评论：脆弱五国”投资要避--信报9月26日

“脆弱五国”投资要避 /习广思 美国联储局不退市后，美股连跌三日，从高位回到议息前水平。联储局变阵意义为何？退市始终要实行，联储局上周给市场最大的讯息是不希望债息升得太快，宁以更缓慢的步伐来退市，即希望给市场更多时间消化；其次，联储局担心就业及消费表现，加上楼市回暖速度放缓，故暂时放慢退市步伐，意味着加息时间会再往后推延。对投资者来说，市场由兴奋转为冷静。美股借机回吐，但依然强势。金价极速反弹，更传出联储局泄漏风声，黄金期货在议息结果宣布前5秒有不寻常交易，但如今金价弹不起，大鳄投机资金来得快去得急。退市推迟，新兴市场股债汇均反弹，但印尼盾弱势不变，说明新兴国家自身经济疲弱才是股市走弱的主要原因。 值得留意的是，高息资产反应最大，房托炒反弹有望持续多一会。高息企债方面，亚洲债券自5月后一片淡静，近期垃圾企债市场回暖，中国公司重回债市，绿城 发债反应不俗。昨日碧桂园 发行一笔7.5年期票据，票息7.75厘。这些中国公司垃圾债，二手市场不是没有选择，何况是内房公司，但资金愿意继续买，一来是看好中国企业，二来是有揸货能力的投资者，在息差仍偏高的情况下，仍愿意买来收息；相反，蓝筹公司高级别债券吸引力大降，因为息差所剩无几。虽然高息资产价格反弹，但高息债的吸引力肯定大不如前，股票会是更好投资选择。 建议继续买垃圾债的有银士，息差买卖的炒作日子已经过去了，买高息债要回归到债券的本质，即以收高息为主，并且揸货至到期日，五年期选择较理想。区内发债回暖，加上新股炒得起，均说明资金层面不算差，股市短期整固，但后市毋须悲观。恒指持续在10天线争持，暂时在23,000点水平上整固。周五期指结算，看好的投资者能否力守还看A股表现，恒指昨天收报23,209点，大市成交额524亿港元，沽空比率9.4%。内银股走势回稳，中国内地传出本周发放4G牌照，中移动 股价靠稳，均有支撑大市作用，但整体市况陷入闷局，恒指成分股没甚突破。然而，市场炒作题材接着出现，黄金周在即，早前金饰股已炒起，昨日炒作主角是衣服零售股，包浩斯 、I.T 、堡狮龙 均见涨升。

欧罗兑瑞郎挑战高位 /苏子

去年因为市场热炒欧债危机，故瑞郎的避险功能使欧罗兑瑞郎饱受沽压，因此瑞士央行去年一直积极干预欧罗兑瑞郎，以避免跌破1.2这个被央行视为不容有失的铁底支持而陷入极度窄幅争持的闷局，去年全年时间，欧罗兑瑞郎的高低位分别为1.2179及1.1908，波幅只有271点子或略多于2%。随着今年欧债危机已经走出市场的炒作焦点，因此，欧罗亦失去被大手造淡的理由，故市场的投机热钱失去兴趣与瑞士央行对着干，使欧罗兑瑞郎得以避免下破1.2心理关口之余，绝大部分时间已见企稳在去年高位阻力以上波动。更为重要的是，去年的极度窄幅争持闷局已不复再，今年以来欧罗兑瑞郎的高低位分别为1.2652及1.2073，波幅达579点子或接近5%，即波幅已经明显扩大了。不过，踏入今年下半年后，欧罗兑瑞郎的波幅却再次收窄，高低位暂时分别为1.2466及1.2264，波幅为202点子或略多于1.5%。

汇价再陷去年般的窄幅走势可能性极低，目前欧罗兑瑞郎的关键支持位是去年的1.2179高位，只要汇价没有明显失守此支持收市，投资者可以采取逢低买入策略，博汇价稍后可以在成功突破7月19日的1.2466高位后，整体波幅会扩大及挑战上半年的1.2652高位。留意上述高位阻力与正在下跌中的200周SMA阻力相差不足50点子，故相信届时创新高后的欧罗兑瑞郎将进一步考验200周SMA阻力。若能成功破关而上，预料欧罗兑瑞郎的整体波幅将继续扩大及朝着1.3心理关口迈进。

导致欧罗兑瑞郎稍后可以再次走高并令整体波幅扩大的原因，预料与欧罗兑美元稍后一旦成功突破上周1.357高位，有机会挑战今年的1.3711高位，以及欧罗强势，令欧罗兑瑞郎开始出现空仓回补浪潮有一定关系。如果稍后欧罗兑瑞郎真的出现空仓回补，预料瑞郎本身的走势将面临较大的沽压，从而令美元兑瑞郎因为美汇指数即使明显下挫而所面临的沽压大降，不致出现一浪低于一浪的单边跌市。