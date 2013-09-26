港报财经评论：脆弱五国”投资要避--信报9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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“脆弱五国”投资要避 /习广思 美国联储局不退市后，美股连跌三日，从高位回到议息前水平。联储局变阵意义为何？退市始终要实行，联储局上周给市场最大的讯息是不希望债息升得太快，宁以更缓慢的步伐来退市，即希望给市场更多时间消化；其次，联储局担心就业及消费表现，加上楼市回暖速度放缓，故暂时放慢退市步伐，意味着加息时间会再往后推延。对投资者来说，市场由兴奋转为冷静。美股借机回吐，但依然强势。金价极速反弹，更传出联储局泄漏风声，黄金期货在议息结果宣布前5秒有不寻常交易，但如今金价弹不起，大鳄投机资金来得快去得急。退市推迟，新兴市场股债汇均反弹，但印尼盾弱势不变，说明新兴国家自身经济疲弱才是股市走弱的主要原因。 值得留意的是，高息资产反应最大，房托炒反弹有望持续多一会。高息企债方面，亚洲债券自5月后一片淡静，近期垃圾企债市场回暖，中国公司重回债市，绿城 发债反应不俗。昨日碧桂园 发行一笔7.5年期票据，票息7.75厘。这些中国公司垃圾债，二手市场不是没有选择，何况是内房公司，但资金愿意继续买，一来是看好中国企业，二来是有揸货能力的投资者，在息差仍偏高的情况下，仍愿意买来收息；相反，蓝筹公司高级别债券吸引力大降，因为息差所剩无几。虽然高息资产价格反弹，但高息债的吸引力肯定大不如前，股票会是更好投资选择。 建议继续买垃圾债的有银士，息差买卖的炒作日子已经过去了，买高息债要回归到债券的本质，即以收高息为主，并且揸货至到期日，五年期选择较理想。区内发债回暖，加上新股炒得起，均说明资金层面不算差，股市短期整固，但后市毋须悲观。恒指持续在10天线争持，暂时在23,000点水平上整固。周五期指结算，看好的投资者能否力守还看A股表现，恒指昨天收报23,209点，大市成交额524亿港元，沽空比率9.4%。内银股走势回稳，中国内地传出本周发放4G牌照，中移动 股价靠稳，均有支撑大市作用，但整体市况陷入闷局，恒指成分股没甚突破。然而，市场炒作题材接着出现，黄金周在即，早前金饰股已炒起，昨日炒作主角是衣服零售股，包浩斯 、I.T 、堡狮龙 均见涨升。
欧罗兑瑞郎挑战高位 /苏子
去年因为市场热炒欧债危机，故瑞郎的避险功能使欧罗兑瑞郎饱受沽压，因此瑞士央行去年一直积极干预欧罗兑瑞郎，以避免跌破1.2这个被央行视为不容有失的铁底支持而陷入极度窄幅争持的闷局，去年全年时间，欧罗兑瑞郎的高低位分别为1.2179及1.1908，波幅只有271点子或略多于2%。随着今年欧债危机已经走出市场的炒作焦点，因此，欧罗亦失去被大手造淡的理由，故市场的投机热钱失去兴趣与瑞士央行对着干，使欧罗兑瑞郎得以避免下破1.2心理关口之余，绝大部分时间已见企稳在去年高位阻力以上波动。更为重要的是，去年的极度窄幅争持闷局已不复再，今年以来欧罗兑瑞郎的高低位分别为1.2652及1.2073，波幅达579点子或接近5%，即波幅已经明显扩大了。不过，踏入今年下半年后，欧罗兑瑞郎的波幅却再次收窄，高低位暂时分别为1.2466及1.2264，波幅为202点子或略多于1.5%。
汇价再陷去年般的窄幅走势可能性极低，目前欧罗兑瑞郎的关键支持位是去年的1.2179高位，只要汇价没有明显失守此支持收市，投资者可以采取逢低买入策略，博汇价稍后可以在成功突破7月19日的1.2466高位后，整体波幅会扩大及挑战上半年的1.2652高位。留意上述高位阻力与正在下跌中的200周SMA阻力相差不足50点子，故相信届时创新高后的欧罗兑瑞郎将进一步考验200周SMA阻力。若能成功破关而上，预料欧罗兑瑞郎的整体波幅将继续扩大及朝着1.3心理关口迈进。
导致欧罗兑瑞郎稍后可以再次走高并令整体波幅扩大的原因，预料与欧罗兑美元稍后一旦成功突破上周1.357高位，有机会挑战今年的1.3711高位，以及欧罗强势，令欧罗兑瑞郎开始出现空仓回补浪潮有一定关系。如果稍后欧罗兑瑞郎真的出现空仓回补，预料瑞郎本身的走势将面临较大的沽压，从而令美元兑瑞郎因为美汇指数即使明显下挫而所面临的沽压大降，不致出现一浪低于一浪的单边跌市。
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编