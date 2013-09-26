金属期市：伦敦期铜持稳，关注美国财政问题

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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上海期交所12月期铜 变动不大，报每吨51,740元人民币。
为避免政府下周停摆而争执不休的美国国会，周三把关注点转向其必须消除的另一个财政隐患：联邦债务违约。
据中国政府网消息，国务院办公厅日前发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。其中，肖捷、王保安、潘功胜、肖钢、胡怀邦五人为调整新进，尤权、李勇、杜金富、郭树清、姜建清五人调出。
中国金融市场从下周二起因假期休市一周。
据一份法庭文件，芝加哥金属资源回收商Keywell LCC已申请第11章破产保护，因镍价疲软且不锈钢需求不振；该份文件并略述了将该公司出售给一家规模较大的竞争对手的计划。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编