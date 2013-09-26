金属期市：伦敦期铜持稳，关注美国财政问题

上海期交所12月期铜 变动不大，报每吨51,740元人民币。

为避免政府下周停摆而争执不休的美国国会，周三把关注点转向其必须消除的另一个财政隐患：联邦债务违约。

据中国政府网消息，国务院办公厅日前发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。其中，肖捷、王保安、潘功胜、肖钢、胡怀邦五人为调整新进，尤权、李勇、杜金富、郭树清、姜建清五人调出。

中国金融市场从下周二起因假期休市一周。

据一份法庭文件，芝加哥金属资源回收商Keywell LCC已申请第11章破产保护，因镍价疲软且不锈钢需求不振；该份文件并略述了将该公司出售给一家规模较大的竞争对手的计划。(完)

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